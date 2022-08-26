«Динамо» интересуется Ле Таллеком. У экс-игрока «Мордовии» есть российский паспорт

Полузащитник Дамьен Ле Таллек может вернуться в чемпионат России, сообщает Transfermarkt.

По сведениям источника, на 32-летнего француза, у которого есть российский паспорт, претендует московское «Динамо». 26 августа игрок стал свободным агентом, покинув греческий АЕК.

Ле Таллек выступал за «Мордовию» с 2014 по 2016 год, а также за украинскую «Говерлу». В минувшем сезоне хавбек провел 30 матчей за АЕК, в которых забил один гол.