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Сегодня, 15:26

«Динамо» интересуется Ле Таллеком. У экс-игрока «Мордовии» есть российский паспорт

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник Дамьен Ле Таллек может вернуться в чемпионат России, сообщает Transfermarkt.

По сведениям источника, на 32-летнего француза, у которого есть российский паспорт, претендует московское «Динамо». 26 августа игрок стал свободным агентом, покинув греческий АЕК.

Ле Таллек выступал за «Мордовию» с 2014 по 2016 год, а также за украинскую «Говерлу». В минувшем сезоне хавбек провел 30 матчей за АЕК, в которых забил один гол.

Дамьен Ле Таллек
ФК АЕК (Афины)
ФК Динамо (Москва)
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