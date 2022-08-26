«Фиорентина» анонсировала переход Барака из «Вероны»
Полузащитник «Вероны» Антонин Барак перейдет в «Фиорентину».
Флорентийский клуб опубликовал фотографию 27-летнего чеха в футболке команды. Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Наполи» и «Тоттенхэма».
Barak ? a Firenze ?#ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina pic.twitter.com/KJIyLSgiA6— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 26, 2022
Барак перешел в «Верону» из «Удинезе» летом 2021 года. В минувшем сезоне чешский полузащитник забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи в 30 матчах во всех турнирах.
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