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Сегодня, 14:49

«Фиорентина» анонсировала переход Барака из «Вероны»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Вероны» Антонин Барак перейдет в «Фиорентину».

Флорентийский клуб опубликовал фотографию 27-летнего чеха в футболке команды. Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Наполи» и «Тоттенхэма».

Барак перешел в «Верону» из «Удинезе» летом 2021 года. В минувшем сезоне чешский полузащитник забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи в 30 матчах во всех турнирах.

Антонин Барак
ФК Верона
ФК Фиорентина
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