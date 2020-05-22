«Арсенал» может приобрести экс-защитника киевского «Динамо»

Защитник «Бешикташа» Домагой Вида может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Daily Express.

По сведениям источника, лондонцы могут приобрести 31-летнего хорвата за 6,7 млн евро.

Ранее Вида выступал за киевское «Динамо», с которым стал двукратным чемпионом Украины.

В текущем сезоне Вида провел 25 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 4 гола. Хорват является вице-чемпионом мира 2018 года.