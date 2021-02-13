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СМИ: Рондон прошел медосмотр для ЦСКА

06:36
Саломон Рондон. Фото Twitter
Саломон Рондон. Фото Twitter
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Нападающий «Далянь Ифана» Саломон Рондон в ближайшее время станет игроком ЦСКА, сообщил 12 февраля венесуэльский журналист Карлос Суарес в эфире телеканала Directv.

По данным источника, 31-летний футболист уже прошел медосмотр и в ближайшие дни прибудет в Москву. Соглашение в венесуэльцем будет рассчитано до конца нынешнего сезона.

На данный момент Рондон выступает за китайский клуб «Далянь Ифан». Его контракт рассчитан до 31 декабря 2022 года.В прошлом сезоне футболист провел 16 матчей, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.

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