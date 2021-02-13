СМИ: Рондон прошел медосмотр для ЦСКА
Нападающий «Далянь Ифана» Саломон Рондон в ближайшее время станет игроком ЦСКА, сообщил 12 февраля венесуэльский журналист Карлос Суарес в эфире телеканала Directv.
По данным источника, 31-летний футболист уже прошел медосмотр и в ближайшие дни прибудет в Москву. Соглашение в венесуэльцем будет рассчитано до конца нынешнего сезона.
?? @CarlitosSuarez y una primicia en @DTVTotal: «Salom?n Rond?n jugar? en el CSKA Mosc? hasta final de de temporada».— DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) February 12, 2021
?El m?ximo goleador de la Vinotinto regresa a Rusia! ?? #FutbolTotalDIRECTV pic.twitter.com/OJpd6Yds5c
На данный момент Рондон выступает за китайский клуб «Далянь Ифан». Его контракт рассчитан до 31 декабря 2022 года.В прошлом сезоне футболист провел 16 матчей, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.
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