«Арсенал» готов был заплатить 39 миллионов евро за Асенсио

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио летом мог перейти в «Арсенал». По информации Cadena SER, лондонский клуб делал предложение в размере 39 миллионов евро, но получил отказ.

Ранее появилась информация, что игрок недоволен своим положением в мадридском клубе. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 35 миллионов евро.

В этом сезоне Асенсио принял участие в 6 матчах, отыграв всего 140 минут, и забил 3 гола во встрече с «Мальоркой» (6:1).