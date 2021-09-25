«Арсенал» готов был заплатить 39 миллионов евро за Асенсио
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио летом мог перейти в «Арсенал». По информации Cadena SER, лондонский клуб делал предложение в размере 39 миллионов евро, но получил отказ.
Ранее появилась информация, что игрок недоволен своим положением в мадридском клубе. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 35 миллионов евро.
В этом сезоне Асенсио принял участие в 6 матчах, отыграв всего 140 минут, и забил 3 гола во встрече с «Мальоркой» (6:1).
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