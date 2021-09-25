Н'Зонзи близок к переходу в «Эр-Райян», который подписал Хамеса
Полузащитник «Ромы» Стивен Н'Зонзи близок к переходу в «Эр-Райян», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По сведениям источника, 32-летний француз в субботу пройдет медобследование перед переходом в катарский клуб. Ранее «Эр-Райян» подписал контракт с полузащитником «Эвертона» Хамесом Родригесом.
В минувшем сезоне Н'Зонзи выступал в аренде за «Ренн». На счету хавбека 39 матчей за французский клуб, в которых он забил гол и сделал результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю