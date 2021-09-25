Ляказетт может вернуться в «Лион»
Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт следующим летом покинет лондонский клуб, сообщает 90min. 30-летний француз не планирует продлевать контракт, истекающий в конце сезона.
По информации источника, на Ляказетта претендуют «Вест Хэм», «Кристал Пэлас» и «Лион», за который француз выступал до перехода в стан «канониров».
Ляказетт выступает за «Арсенал» с лета 2017 года. В сезоне-2021/22 форвард провел 3 матча за «канониров», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2022 года.
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