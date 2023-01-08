«Арсенал» договаривается с «Атлетико» о снижении стоимости аренды Феликса

«Арсенал» заинтересован в подписании нападающего «Атлетико» Жоау Феликса на правах аренды, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Атлетико» требует за эту сделку 15 миллионов евро, а с учетом дополнительных расходов это сумма вырастет до 18 миллионов евро. Отмечается, что «Арсенал» пока не готов к таким тратам и намерен договориться о снижении стоимости аренды. Также на Феликса претендует «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне чемпионата Испании 23-летний Феликс провел 13 матчей, забив 4 мяча и отдав 3 результативные передачи.