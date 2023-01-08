Джеко и Мурики попали в сферу интересов «Реала»

«Реал» планирует подписать нападающего в зимнее трансферное окно из-за большого количества травм у Карима Бензема, сообщает Calciomercato.it.

По данным источника, в сферу интересов мадридского клуба попали форвард «Мальорки» Ведат Мурики и нападающий «Интера» Эдин Джеко.

Джеко выступает за «Интер» с лета 2021 года. Срок действующего контракта 36-летнего боснийца рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро. В нынешнем сезоне Джеко провел за «Интер» 23 матча, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.

Мурики играет за «Мальорку» с 2022 года. Срок его действующего контракта истекает в конце июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 10 миллионов евро. В сезоне-2022/23 Мурики провел за «Мальорку» 16 матчей, забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи.