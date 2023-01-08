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Сегодня, 10:31

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Пикфорда летом 2023 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По информации источника, в подписании голкипера заинтересован также «Тоттенхэм».

28-летний англичанин дебютировал за «Эвертон» в июле 2017 года и провел за английский клуб 217 матчей, пропустил 313 мячей и 57 раз оставил ворота нетронутыми. Его контракт рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Джордан Пикфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Эвертон
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