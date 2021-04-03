«Реал» откажется от трансфера Холанна, если цена на него будет повышаться

«Реал» может отказаться от покупки нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна из-за повышения его трансферной стоимости, сообщает As.

По информации СМИ, президент «Реала» Флорентино Перес намерен заключить контракт с Холанном по минимальной цене. Клуб не станет повышать предложение в борьбе с «Барселоной».

Трансфер осложняется нежеланием «Боруссии» продавать игрока и большим процентом выплат агенту Мино Райоле. Немецкий клуб готов расстаться с 20-летнем норвежцем за 180 миллионов евро.

В этом сезоне бундеслиги норвежец провел 21 матч, забив 21 гол и сделав 4 результативные передачи.