«Реал» откажется от трансфера Холанна, если цена на него будет повышаться
«Реал» может отказаться от покупки нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна из-за повышения его трансферной стоимости, сообщает As.
По информации СМИ, президент «Реала» Флорентино Перес намерен заключить контракт с Холанном по минимальной цене. Клуб не станет повышать предложение в борьбе с «Барселоной».
Трансфер осложняется нежеланием «Боруссии» продавать игрока и большим процентом выплат агенту Мино Райоле. Немецкий клуб готов расстаться с 20-летнем норвежцем за 180 миллионов евро.
В этом сезоне бундеслиги норвежец провел 21 матч, забив 21 гол и сделав 4 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://en.as.com/en/2021/04/03/football/1617428627_823159.html
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