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«Реал» откажется от трансфера Холанна, если цена на него будет повышаться

11:35
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«Реал» может отказаться от покупки нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна из-за повышения его трансферной стоимости, сообщает As.

По информации СМИ, президент «Реала» Флорентино Перес намерен заключить контракт с Холанном по минимальной цене. Клуб не станет повышать предложение в борьбе с «Барселоной».

Трансфер осложняется нежеланием «Боруссии» продавать игрока и большим процентом выплат агенту Мино Райоле. Немецкий клуб готов расстаться с 20-летнем норвежцем за 180 миллионов евро.

В этом сезоне бундеслиги норвежец провел 21 матч, забив 21 гол и сделав 4 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://en.as.com/en/2021/04/03/football/1617428627_823159.html

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