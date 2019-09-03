Алекс Крал: «Главный тренер хотел, чтобы я принял участие в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал с кем советовался, прежде чем принять предложение московского клуба.

— Мы обсуждали это с Мареком Сухи. И не только с ним, — приводит слова Крала iDnes.cz. - Я общался с Любошем Калоудой, который выступал за ЦСКА и многое знает о России.

У «Спартака» отличный стадион, хороший состав. Тренерский штаб верит в меня. Главный тренер даже хотел, чтобы я принял участие в матче с «Зенитом».

Но это было невозможно, так как меня еще не внесли в заявку. Теперь все формальности соблюдены. Но все равно было бы, наверное, не очень правильно, если бы я вышел на поле, не проведя ни одной тренировки с командой.

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