«Аль-Насср» подписал защитника Фунеса Мори из «Вильярреала»

Защитник «Вильярреала» Фунес Мори подписал контракт с «Аль-Нассром», сообщается на официальном сайте клуба из Саудовской Аравии.

Детали контракта 30-летнего аргентинца не сообщаются.

Мори выступал за «Вильярреал» с лета 2018 года. В минувшем сезоне защитник провел 20 матчей во всех турнирах и стал вместе с клубом победителем Лиги Европы.