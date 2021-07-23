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«Аль-Насср» подписал защитника Фунеса Мори из «Вильярреала»

05:58
Фунес Мори. Фото "Аль-Насср"
Фунес Мори. Фото &quot;Аль-Насср&quot;
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Защитник «Вильярреала» Фунес Мори подписал контракт с «Аль-Нассром», сообщается на официальном сайте клуба из Саудовской Аравии.

Детали контракта 30-летнего аргентинца не сообщаются.

Мори выступал за «Вильярреал» с лета 2018 года. В минувшем сезоне защитник провел 20 матчей во всех турнирах и стал вместе с клубом победителем Лиги Европы.

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Сергей Разин все материалы автора

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