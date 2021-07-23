«Аль-Насср» подписал защитника Фунеса Мори из «Вильярреала»
05:58
Защитник «Вильярреала» Фунес Мори подписал контракт с «Аль-Нассром», сообщается на официальном сайте клуба из Саудовской Аравии.
Детали контракта 30-летнего аргентинца не сообщаются.
Мори выступал за «Вильярреал» с лета 2018 года. В минувшем сезоне защитник провел 20 матчей во всех турнирах и стал вместе с клубом победителем Лиги Европы.
It's Done ?— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 22, 2021
#FunesMoriIsYellow ? pic.twitter.com/XDaAZ5Odkd
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