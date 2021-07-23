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«Верона» хочет выкупить Илича у «Манчестер Сити» за 8 миллионов евро

04:31
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Полузащитник «Манчестер Сити» Иван Илич может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 20-летнего серба намерена выкупить «Верона», которая брала игрока в аренду в сезоне-2020/21. Сообщается, что итальянский клуб готов предложить за Илича 8 млн евро, а самому хавбеку — пятилетний контракт.

В минувшем сезоне Илич провел 30 матчей в серии А, в которых забил 3 гола и заработал 2 желтые карточки.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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