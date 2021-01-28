Агент попытался вернуть Джеко в «Манчестер Сити»

Агент нападающего «Ромы» Эдина Джеко Алессандро Луччи предложил услуги своего подопечного «Манчестер Сити», сообщает Corriere dello Sport. Футболист ищет варианты продолжения карьеры после конфликта с главным тренером «Ромы» Паулу Фонсекой. Отмечается, что английский клуб отказался вести переговоры по приобретению 34-летнего боснийца.

Накануне в итальянской прессе появилась информация, что Джеко могут обменять в «Интер» на Алексиса Санчеса.

Джеко выступал за «Ман Сити» с начала 2011 по лето 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету 20 матчей и 8 голов во всех турнирах.