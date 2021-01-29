Покеттино высказался о возможности трансфера Серхио Рамоса в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино высказался по поводу возможности перехода в клуб защитника «Реала» Серхио Рамоса. 35-летний испанец по-прежнему не продлил истекающий летом контракт и с 1 января может вести переговоры с другими клубами.

«Стратегия «ПСЖ» остается прежней еще с тех времен, когда мы подписали Роналдинью, — цитирует Marca Покеттино. — Мы смотрим возможности рынка и подписываем тех, кто может усилить нашу команду. Посмотрим на ситуацию в ближайшие месяцы. Рамос здесь найдет выдающийся клуб, всегда мечтающий о победе. «ПСЖ» — один из лучших клубов мира».