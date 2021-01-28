«Челси» хочет летом приобрести Холанна и Алабу

«Челси» заинтересован в приобретении нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает Sky Sports. На 20-летнего норвежца хочет сделать ставку новый главный тренер лондонцев Томас Тухель. Речь идет о покупке форварда в летнее трансферное окно. Отмечается, что «Боруссия» может согласиться отдать лидера атак, если получит предложение выше суммы отступных в размере 75 миллионов евро, которая вступит в силу с лета 2022 года. На данный момент отступные в контракте Холанна не прописаны. Его контракт заключен до конца сезона-2023/24.

При этом фаворитом в борьбе за Холанна называется «Реал».

В нынешнем сезоне Холанн забил 37 голов в 37 матчах во всех турнирах.

Кроме того, «Челси» заинтересован в приобретении защитника «Баварии» Давида Алабы. 28-летний австриец отказался продлевать контракт с мюнхенцами и летом станет свободным агентом. В числе претендентов на него называется ряд ведущих европейских клубов, включая «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Реал», «ПСЖ» и ряд других.