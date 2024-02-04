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Сегодня, 15:48

Агент Помазуна ответил Брейдо на слова о возможном переходе в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент вратаря «Урала» Ильи Помазуна Алексей Сафонов в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе голкипера в «Спартак».

— Скажу сразу, что слухи не комментирую. Это написал какой-то telegram-канал. Сейчас их миллион. Если я в курсе — говорю. Но трансферы любят тишину. Человек находится на сборах. Мало того, что игрока начинают, грубо говоря, из колеи выводить. Он нормально тренируется.

— Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сказал: «Наверняка, агент Ильи делает свою работу по будущему своего клиента».

— Хоть раз было где-то написано, что агент игрока сказал такое? А что там ЦСКА говорит, я тоже не знаю. Помазун принадлежит армейцам, у него действующий контракт. Поэтому объявить о том, что он куда-то уходит или нет может только ЦСКА. Как я могу за них эти вопросы решать? Наверное, это вопросы к Брейдо больше. Может, они сами ведут какие-то разговоры — имеют право.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что 27-летний вратарь в ближайшее время может перейти в «Спартак».

Позднее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг «СЭ» переговоры со «Спартаком» о переходе Помазуна.

Илья Помазун
ФК ЦСКА (Москва)
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