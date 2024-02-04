В ЦСКА заявили, что не ведут переговоров со «Спартаком» о трансфере Помазуна

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе голкипера команды Ильи Помазуна в «Спартак».

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что 27-летний вратарь в ближайшее время может перейти в «Спартак».

«Переговоров между клубами нет. Илья сейчас в аренде, контракт с нами долгосрочный. Наверняка агент Ильи делает свою работу по будущему своего клиента, о чем и ранее были комментарии в СМИ, это обычные процессы. Но повторюсь, до нас они пока не доходили, поэтому на данном этапе вопросы об интересе к футболисту не к ЦСКА», — сказал Брейдо «СЭ».

27-летний Помазун выступает за «Урал» с июля 2021 года на правах аренды из ЦСКА. В текущем сезоне он провел за екатеринбургский клуб 22 матча, пропустил 32 мяча и 6 игр отстоял на ноль.