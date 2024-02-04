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Сегодня, 15:33

В ЦСКА заявили, что не ведут переговоров со «Спартаком» о трансфере Помазуна

Константин Белов
Корреспондент
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Илья Помазун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе голкипера команды Ильи Помазуна в «Спартак».

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что 27-летний вратарь в ближайшее время может перейти в «Спартак».

«Переговоров между клубами нет. Илья сейчас в аренде, контракт с нами долгосрочный. Наверняка агент Ильи делает свою работу по будущему своего клиента, о чем и ранее были комментарии в СМИ, это обычные процессы. Но повторюсь, до нас они пока не доходили, поэтому на данном этапе вопросы об интересе к футболисту не к ЦСКА», — сказал Брейдо «СЭ».

27-летний Помазун выступает за «Урал» с июля 2021 года на правах аренды из ЦСКА. В текущем сезоне он провел за екатеринбургский клуб 22 матча, пропустил 32 мяча и 6 игр отстоял на ноль.

Илья Помазун
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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П
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Квинси Промес

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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