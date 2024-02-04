Агент вратаря «Урала» Ильи Помазуна Алексей Сафонов ответил на вопрос «СЭ» о вероятности перехода в «Спартак».

— Теоретически трансфер в «Спартак» возможен?

— В нашем футболе что угодно может быть. Фигу уходил из «Барсы» в «Реал», были и другие моменты. Помазун уже примерно четыре года играет в «Урале». Одно дело, если бы Акинфеев куда-то ушел, это была бы бомба, а здесь... Вообще ни я, ни он не скрываем, что у него есть мечта попробовать себя в Европе. А кто там валит на агента, мне это не совсем приятно.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что 27-летний вратарь в ближайшее время может перейти в «Спартак».

Позднее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг «СЭ» переговоры со «Спартаком» о переходе Помазуна.