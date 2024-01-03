Президент «Коринтианс» объявил о переходе Москардо в «ПСЖ»

Президент «Коринтианс» Аугусто Мело сообщил о переходе полузащитника Габриэля Москардо в «ПСЖ». В четверг 18-летний бразилец подпишет контракт.

«Я могу подтвердить, что мы продали Москардо в «Пари Сен-Жермен», сделка заключена. Ему сделают операцию, а затем он присоединится к «ПСЖ» в июле», — приводит в Twitter журналист Фабрицио Романо слова Мело.

В прошедшем сезоне в Бразилии Москардо сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. В конце 2023 года он получил травму ноги.