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Сегодня, 21:52

Агент Кокорина рассказал, когда станет известно о будущем футболиста

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Агент Тимофей Бердышев рассказал о будущем своего клиента, футболиста «Фиорентины» Александра Кокорина, играющего на правах аренды за «Арис».

«У Кокорина контракт с «Фиорентиной»: Александр — игрок «Фиорентины». Лишь после окончания сезона будет понятно, что решат между собой «Арис» и «Фиорентина». Дальше клубы либо найдут совместное решение, либо не найдут», — приводит слова Бердышева «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась информация о возможном выкупе «Арисом» российского футболиста у «Фиорентины».

За 24 матча в составе кипрского «Ариса» 32-летний форвард забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5065049-agent-kokorina-otvetil-na-vopros-o-buduschem-futbolista.html
Александр Кокорин
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