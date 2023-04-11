Cadena SER: «Реал» нашел замену на случай ухода Бензема летом

Как сообщает Cadena SER, «Реал» рассматривает нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино как замену Кариму Бензема.

Контракт 31-летнего Фирмино с английским клубом истекает этим летом. Форвард провел в составе мерсисайдцев восемь лет. Ранее он уже заявлял о том, что не собирается продлевать соглашение с командой.

«Сливочные» в настоящее время ищут замену Бензема на трансферном рынке, так как контракт француза также подходит к концу. И хоть главный тренер «Реала» Карло Анчелотти предполагает, что игрок останется в клубе и после лета, тем не менее еще один хороший нападающий бесплатно клубу не помешает.

В этом сезоне Фирмино принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.