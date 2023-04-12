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12 апреля, 23:19

Полузащитник «Лейпцига» Лаймер заключил контракт с «Баварией»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер заключил контракт с «Баварией», сообщает Bild.

По информации издания, соглашение 25-летнего австрийца начнет действовать с 1 июля 2023 года и рассчитано до 30 июня 2027 года.

Его действующее соглашение с «быками» рассчитано до 30 июня. Он присоединится к мюнхенцам на правах свободного агента.

В текущем сезоне Лаймер сыграл за «Лейпциг» 20 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Конрад Лаймер
Футбол
ФК Бавария
ФК Лейпциг
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