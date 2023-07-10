Агент Хаджикадунича: «В Англии нам говорили, что не хотят работать с российскими командами»

Валид Фаур, агент защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, назвал причины, по которым ему не удалось оформить трансфер футболиста из российского клуба.

«Моей задачей было найти команду, которая бы заинтересовалась Деннисом и смогла удовлетворить финансовые запросы «Ростова». К сожалению, у меня не вышло. Клуб, который был в состоянии приобрести Денниса у «Ростова», базируется в Англии. Каждый раз, когда мы пытались что-то предпринять, нам говорили: «Мы не хотим работать с российскими клубами». Поэтому мне было крайне сложно договориться о трансфере», — приводит Metaratings.ru слова агента.

Хаджикадунич перешел в «Ростов» из «Мальме» летом 2018 года. За донскую команду футболист провел 69 матчей, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами. В марте 2022 года защитник приостановил контракт с ростовчанами, воспользовавшись разрешением ФИФА.