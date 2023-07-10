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Сегодня, 07:17

«Фейеноорд» хочет арендовать Данджуму у «Вильярреала»

Мария Гусева
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Нападающий «Вильярреала» Арно Данджума может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов, сообщает De Telegraaf.

По данным источника, «Фейеноорд» хочет арендовать 26-летнего голландца на один сезон.

Данджума перешел в «Виольярреал» в 2021 году. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионо евро.

С января 2023 года нападающий выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды. Данджума провел за английский клуб 12 матчей и забил 2 гола.

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Фейеноорд
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