Абрахам не хочет переходить в «Рому»
04:52
Спортивный директор «Ромы» Тьяго Пинто встретился с нападающим «Челси» Тэмми Абрахамом. По данным Corriere dello Sport, римский клуб предложили 23-летнему англичанину футболку с номером 9, игровое время основного игрока и зарплату в 4,5 миллиона евро за сезон.
Однако Абрахам попросил больше времени, чтобы обдумать все варианты, в том числе с переходом в «Арсенал», так как его семья болеет за «канониров», и он не уверен, что нужно уезжать из Лондона.
Напомним, Абрахам является воспитанником «Челси». В сезоне-2020/21 он сыграл в 32 матчах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.
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