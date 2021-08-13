«Тоттенхэм» хочет купить защитника «Шахтера»

Защитник «Шахтера» Додо получил предложение от «Тоттенхэма». Как сообщает Globo Esporte, английский клуб предложили 20 миллионов евро, но получил отказ.

Переговоры между клубами продолжаются. Украинский клуб готов продать игрока, но по более высокой цене.

В этом сезоне 22-летний Додо сыграл в 5 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.