21-летний нападающий «Барселоны» мог оказаться в ЦСКА

Нападающий «Барселоны» Карлес Перес мог перейти в ЦСКА в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

Армейцы предложили 21-летнему форварду зарплату большую, чем в каталонском клубе, однако сам Перес не проявил заинтересованности в переходе в российскую премьер-лигу.

На испанца также претендовали «Герта» и «Порту», но нападающий не захотел покидать «Барселону».

В текущем сезоне Перес провел за «Барсу» 3 матча, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.