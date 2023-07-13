«Ювентус» объявил о выходе из проекта Суперлиги

«Ювентус» на официальном сайте объявил о выходе из проекта Суперлиги.

«Ссылаемся на наше предыдущее сообщение, в котором клуб объявил о начале периода переговоров с «Реалом» и «Барселоной», клубами, которые до сих пор не заявляли о своем намерении выйти из проекта Суперлиги, в связи с предлагаемым решением «Ювентуса» выйти из данного проекта.

По итогам этих обсуждений и с учетом существующих разногласий в интерпретации соответствующих контрактных условий, применимых к проекту Суперлиги, «Ювентус» подтверждает, что он начал процедуру выхода из проекта, но при этом признает, что в соответствии с применимыми контрактными условиями его выход будет завершен и вступит в силу только при условии предварительного разрешения со стороны «Реала», «Барселоны» и остальных клубов, участвующих в Суперлиге», — говорится в заявлении клуба.

«Ювентус» был среди 12 клубов, заявивших об создании Суперлиги в апреле 2021 года. Большая часть основателей турнира вышла из проекта в том же месяце.

Ранее Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) вынес «Ювентусу» наказание в виде лишения 10 очков в чемпионате страны из-за финансовых махинаций. «Бьянконери» по итогам сезона заняли седьмое место в серии А с 62 очками и сыграют в Лиге конференций.