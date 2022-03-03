Тебас: «Ювентус», «Барселона», «Реал» нажили себе врагов из УЕФА и АПЛ, чей рост идет вразрез с их моделью»

Глава ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал новость о перезапуске проекта европейской Суперлиги.

«По-моему, именно в доме Аньелли неделю назад была встреча трех команд («Ювентуса», «Барселоны» и «Реала» — прим. «СЭ»), — приводит слова Тебаса Goal. — Сейчас они говорят, что им не нужно гарантированное место в Суперлиге, «Реал» говорит, что не планирует занимать первый слот. Это ложь. Очень сложно будет включить в этот турнир клубы АПЛ, поэтому они создают Суперлигу с двумя уровнями, где национальные лиги — второй уровень».

По словам главы ла лиги, создание Суперлиги повлияет на национальные лиги.

«Ювентус», «Барселона», «Реал» нажили себе врагов из УЕФА и АПЛ, чей рост идет вразрез с их моделью. Мы знаем это, у нас есть информация. Они могут говорить, что хотят, но это то, над чем они работают. Они настаивают на том, что создание Суперлиги не повлияет на национальные лиги. Нужно быть идиотами, чтобы поверить в это. Но мы все говорим, что это навредит национальным лигам. Для меня это оскорбление, я чувствую себя униженным. Они нанесут огромный вред», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент «Ювентуса» Андреа Аньелли вскоре представит новый проект Суперлиги с 20 участниками и двумя дивизионами.