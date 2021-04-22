Линекер разочарован заявлением «Барселоны» о Суперлиге

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер прокомментировал официальное заявление «Барселоны» по поводу участия в Суперлиге. Клуб заявил, что не будет выходить из состава участников турнира.

«Ужасно разочаровывающие заявление», - написал Линекер в Twitter.

19 апреля 12 европейских клубов сообщили о создании нового футбольного турнира - Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

21 апреля руководство нового турнира приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в Суперлиге. Позже из состава участников вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».