Футбольная ассоциация Англии проведет расследование по факту создания Суперлиги

Футбольная ассоциация Англии выступила с заявлением о том, что начала официальное расследование по факту создания Суперлиги.

«С тех пор, как мы узнали о Суперлиге, нашим приоритетом стало предотвращение ее возникновения как сейчас, так и в будущем. Мы постоянно обсуждали этот вопрос с правительством, премьер-лигой и УЕФА. В частности, мы обговорили с правительством закон, который позволил бы нам предотвратить подобную угрозу в будущем, чтобы мы могли защитить английскую футбольную пирамиду.

На прошлой неделе мы начали официальное расследование по факту создания Суперлиги и участия в ней шести английских клубов. Официально запросили у них всю необходимую информацию и доказательства. Как только у нас будут необходимые сведения, мы рассмотрим, какие шаги нужно предпринять. Ясно, что произошедшее было неприемлемо и могло нанести большой вред клубам на всех уровнях английского футбола», - говорится в заявлении на официальном сайте организации.

19 апреля стало известно о формировании Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из состава участников турнира вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».