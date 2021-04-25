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Тьерри Анри раскритиковал руководство «Арсенала» за вступление в Суперлигу

11:47

Экс-форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри высказался о вхождении лондонского клуба в Суперлигу.

«Не узнаю свой клуб. То, что они пытались присоединиться к Суперлиге, бессмысленно. Владельцы управляли «Арсеналом» как компанией, а не футбольным клубом. Это очевидно. Может, проблема заключается в непонимании основных футбольных ценностей, а возможно, деньги стали слишком большим искушением. Как бы то ни было, они ошиблись. Все было совершенно неправильно», — цитирует Анри The Telegraph.

19 апреля 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

21 апреля руководство нового турнира приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в Суперлиге. Позже из состава участников вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/

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