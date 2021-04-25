Тьерри Анри раскритиковал руководство «Арсенала» за вступление в Суперлигу
Экс-форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри высказался о вхождении лондонского клуба в Суперлигу.
«Не узнаю свой клуб. То, что они пытались присоединиться к Суперлиге, бессмысленно. Владельцы управляли «Арсеналом» как компанией, а не футбольным клубом. Это очевидно. Может, проблема заключается в непонимании основных футбольных ценностей, а возможно, деньги стали слишком большим искушением. Как бы то ни было, они ошиблись. Все было совершенно неправильно», — цитирует Анри The Telegraph.
19 апреля 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».
21 апреля руководство нового турнира приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в Суперлиге. Позже из состава участников вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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