Что означает переезд почти 33-летнего аргентинца в Каталонию?

Невыполненный долг

На прошлой неделе по англоязычным соцсетям летала цитата Серхио Агуэро из 2014-го. Тогда аргентинец во время презентации автобиографии и после подписания нового контракта объявил, что не покинет «Манчестер Сити», пока не выиграет Лигу чемпионов.

Агуэро — символ расцвета английского клуба. Понятно, что без многомиллионных вложений «Сити» не достиг бы высоких целей. Но аргентинец начал путь еще до того, как «горожане» выиграли первый чемпионат Англии в новую эру. Именно Кун забил победный мяч на последних секундах бешеной игры заключительного тура АПЛ-2011/12 с КПР и принес «Манчестер Сити» долгожданный титул.

?? «Manchester City are still alive here..



Balotelli...



AGUEROOOOOOOOO!!



I swear you will never see anything like this again.



So watch it, drink it in.»



9 years ago today, Sergio Aguero scored THAT goal against QPR ?



pic.twitter.com/qmDY7MNw84 — SPORTbible (@sportbible) May 13, 2021

Агуэро отдал «горожанам» десять лет карьеры, стал лучшим бомбардиром в истории клуба и выиграл с ним 15 трофеев. Но обещание так и не исполнил: в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» уступил «Челси» со счетом 0:1, так что аргентинец попрощался с английскими фанатами на горькой ноте.

Об уходе Куна стало известно еще в марте. Все обставили красиво: президент клуба Халдун Аль Мубарак даже объявил, что у стадиона воздвигнут статую Агуэро — вместе с памятниками Давиду Сильве и Венсану Компани. А Пеп Гвардьола на прощании не смог сдержать слез: «Мы очень любим его. Он особенный человек для каждого из нас. Мы не сможем заменить его никем. Это невозможно».

An emotional Pep Guardiola was reduced to tears when asked about Sergio Aguero, who will leave Manchester City this summer...pic.twitter.com/PthCDZVBhI — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 24, 2021

Фактор Лео

Почти сразу инсайдеры сообщили, что следующий клуб Агуэро — «Барселона». Причем испанская газета AS настаивала: аргентинец подпишет контракт на два года только в том случае, если Лионель Месси останется в каталонском клубе. Напомним: сага вокруг будущего Лео продолжается уже не первый год. Прошлым летом аргентинец даже устроил демарш и не явился на базу к началу сезона. «Манчестер Сити» вступил в активные переговоры по аргентинцу, но Месси все-таки уговорили остаться. Теперь его соглашение заканчивается, так что все усложняется: либо аргентинец подписывает новый контракт с «Барселоной», либо уходит свободным агентом.

Агуэро — близкий друг Месси. Серхио с женой был на свадьбе Лео и Антонеллы Рокуццо в 2017 году. Лионель — крестный отец сына новичка «Барселоны», Бенхамина. Они живут в одном номере еще со времен выступлений за молодежную сборную Аргентины. Месси написал предисловие для той самой автобиографии Агуэро. Проще говоря, для «Барселоны» эта сделка не просто приобретение именитого форварда, а еще и весомый аргумент для Месси в пользу сине-гранатовых.

Last 20 starts of Messi and Ag?ero together for Argentina:



— Won: 12

— Drawn: 5

— Lost: 3



Goals:

— Aguero: 7

— Messi: 12



— WhoScored pic.twitter.com/R2ibxfF0jU — Bar?a Universal (@BarcaUniversal) May 31, 2021

Сборная ветеранов

Вероятно, лидер «Барселоны» действительно подпишет новый контракт. В клубе сменился президент — вместо Жозепа Бартомеу теперь Жоан Лапорта, с которым у Месси хорошие отношения. К тому же сорванная год назад попытка уйти показала, как сильно в клубе не хотят расставаться с Лео.

Но это тема для другого материала. Лучше разберем, что именно даст Агуэро «Барселоне».

Из «Манчестер Сити» он ушел в том числе потому, что утратил место в основе. Из-за коронавируса и травм Агуэро пропустил половину сезона и в минувшем чемпионате Англии забил всего 4 мяча в 12 матчах. Кун постарел: в последние два сезона у него стало больше проблем со здоровьем, и едва ли они исчезнут после трансфера в «Барселону». Но, разумеется, талант форварда не сопоставим с уровнем Мартина Брэйтуэйта, который в 29 матчах ла лиги забил всего дважды. А именно на место датчанина пришел аргентинец. Разочаровывает и Антуан Гризманн — француз регулярно проваливается в больших матчах и играет ниже своего уровня.

Форвард «Барсе» был необходим, но помоложе. 2 июня Агуэро исполнится 33 года, и он повысит и без того почтенный средний возраст команды. Гризманну — 30, Пике — 34, Альбе — 32, Пьяничу — 31. Месси летом будет 34 года, Брэйтуэйту — 30, Бускетсу — 33. Вот-вот в «Барселону» из «Ливерпуля» перейдет 30-летний Джинни Вайналдум. Да, молодежи у каталонцев тоже достаточно — есть Фати, Педри, Дест, Тринкау, Пуч, Мориба. Но костяк у сине-гранатовых все равно возрастной.

И тем удивительнее выглядит трансфер Агуэро еще и в свете прошлогоднего перехода Луиса Суареса. Уругваец отдал «Барселоне» шесть лет, но клуб решил не продлевать с ним контракт, и в сентябре каталонцы расстались с Суаресом без компенсации. Луис перешел в «Атлетико», выиграл с ним чемпионат Испании, забил в нем 21 мяч и после этого опубликовал эмоциональное сообщение по поводу «Барселоны» и Бартомеу.

Когда Суарес уходил, ему было 33, и в «Барсе» уже считали его возрастным. Агуэро тоже почти 33, но каталонцы подписывают с ним контракт на два года. Выходит, двойные стандарты?