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Агуэро — в «Барселоне». Видимо, Месси остается, но у Кумана теперь команда стариков

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 22:10
Серхио Агуэро. Фото AFP
Серхио Агуэро. Фото AFP
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Что означает переезд почти 33-летнего аргентинца в Каталонию?
29&nbsp;мая. Порту. Роман Абрамович (справа) и&nbsp;Томас Тухель после победы в&nbsp;финале Лиги чемпионов.Абрамович впервые встретился с Тухелем, празднование «Челси» и грусть «Ман Сити»

Невыполненный долг

На прошлой неделе по англоязычным соцсетям летала цитата Серхио Агуэро из 2014-го. Тогда аргентинец во время презентации автобиографии и после подписания нового контракта объявил, что не покинет «Манчестер Сити», пока не выиграет Лигу чемпионов.

Агуэро — символ расцвета английского клуба. Понятно, что без многомиллионных вложений «Сити» не достиг бы высоких целей. Но аргентинец начал путь еще до того, как «горожане» выиграли первый чемпионат Англии в новую эру. Именно Кун забил победный мяч на последних секундах бешеной игры заключительного тура АПЛ-2011/12 с КПР и принес «Манчестер Сити» долгожданный титул.

Агуэро отдал «горожанам» десять лет карьеры, стал лучшим бомбардиром в истории клуба и выиграл с ним 15 трофеев. Но обещание так и не исполнил: в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» уступил «Челси» со счетом 0:1, так что аргентинец попрощался с английскими фанатами на горькой ноте.

Об уходе Куна стало известно еще в марте. Все обставили красиво: президент клуба Халдун Аль Мубарак даже объявил, что у стадиона воздвигнут статую Агуэро — вместе с памятниками Давиду Сильве и Венсану Компани. А Пеп Гвардьола на прощании не смог сдержать слез: «Мы очень любим его. Он особенный человек для каждого из нас. Мы не сможем заменить его никем. Это невозможно».

Фактор Лео

Почти сразу инсайдеры сообщили, что следующий клуб Агуэро — «Барселона». Причем испанская газета AS настаивала: аргентинец подпишет контракт на два года только в том случае, если Лионель Месси останется в каталонском клубе. Напомним: сага вокруг будущего Лео продолжается уже не первый год. Прошлым летом аргентинец даже устроил демарш и не явился на базу к началу сезона. «Манчестер Сити» вступил в активные переговоры по аргентинцу, но Месси все-таки уговорили остаться. Теперь его соглашение заканчивается, так что все усложняется: либо аргентинец подписывает новый контракт с «Барселоной», либо уходит свободным агентом.

Агуэро — близкий друг Месси. Серхио с женой был на свадьбе Лео и Антонеллы Рокуццо в 2017 году. Лионель — крестный отец сына новичка «Барселоны», Бенхамина. Они живут в одном номере еще со времен выступлений за молодежную сборную Аргентины. Месси написал предисловие для той самой автобиографии Агуэро. Проще говоря, для «Барселоны» эта сделка не просто приобретение именитого форварда, а еще и весомый аргумент для Месси в пользу сине-гранатовых.

Cерхио Агуэро.«Манчестер Сити» решил избавиться от лучшего бомбардира в истории. Теперь Агуэро ждут в «Барселоне»

Сборная ветеранов

Вероятно, лидер «Барселоны» действительно подпишет новый контракт. В клубе сменился президент — вместо Жозепа Бартомеу теперь Жоан Лапорта, с которым у Месси хорошие отношения. К тому же сорванная год назад попытка уйти показала, как сильно в клубе не хотят расставаться с Лео.

Но это тема для другого материала. Лучше разберем, что именно даст Агуэро «Барселоне».

Из «Манчестер Сити» он ушел в том числе потому, что утратил место в основе. Из-за коронавируса и травм Агуэро пропустил половину сезона и в минувшем чемпионате Англии забил всего 4 мяча в 12 матчах. Кун постарел: в последние два сезона у него стало больше проблем со здоровьем, и едва ли они исчезнут после трансфера в «Барселону». Но, разумеется, талант форварда не сопоставим с уровнем Мартина Брэйтуэйта, который в 29 матчах ла лиги забил всего дважды. А именно на место датчанина пришел аргентинец. Разочаровывает и Антуан Гризманн — француз регулярно проваливается в больших матчах и играет ниже своего уровня.

Форвард «Барсе» был необходим, но помоложе. 2 июня Агуэро исполнится 33 года, и он повысит и без того почтенный средний возраст команды. Гризманну — 30, Пике — 34, Альбе — 32, Пьяничу — 31. Месси летом будет 34 года, Брэйтуэйту — 30, Бускетсу — 33. Вот-вот в «Барселону» из «Ливерпуля» перейдет 30-летний Джинни Вайналдум. Да, молодежи у каталонцев тоже достаточно — есть Фати, Педри, Дест, Тринкау, Пуч, Мориба. Но костяк у сине-гранатовых все равно возрастной.

И тем удивительнее выглядит трансфер Агуэро еще и в свете прошлогоднего перехода Луиса Суареса. Уругваец отдал «Барселоне» шесть лет, но клуб решил не продлевать с ним контракт, и в сентябре каталонцы расстались с Суаресом без компенсации. Луис перешел в «Атлетико», выиграл с ним чемпионат Испании, забил в нем 21 мяч и после этого опубликовал эмоциональное сообщение по поводу «Барселоны» и Бартомеу.

Когда Суарес уходил, ему было 33, и в «Барсе» уже считали его возрастным. Агуэро тоже почти 33, но каталонцы подписывают с ним контракт на два года. Выходит, двойные стандарты?

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