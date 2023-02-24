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Рамос попрощался со сборной. Он обижен на нового тренера и по-доброму завидует Месси и Модричу

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Серхио Рамос.
Фото Global Look Press
Великий защитник объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Черная полоса

Мы уже привыкли к сборной Испании без Серхио Рамоса. Он пролетел мимо чемпионата Европы, и там все было понятно: с начала 2021 года ветерана терзали травмы, он провел всего несколько матчей и элементарно был не готов к турниру. При этом Луис Энрике вел себя максимально корректно. Тренер называл Рамоса капитаном, советовал ему «побыть немного эгоистом» и сосредоточиться на восстановлении, а также провел с игроком обстоятельный разговор. Беседа была тяжелой, но раскрывать ее детали Энрике не стал.

Ему тоже было больно. Тем более последнее на тот момент повреждение Рамос получил именно в сборной, которой он никогда не отказывал.

По-хорошему, против Косово в отборе на ЧМ-2022 защитнику вообще не требовалось появляться на поле. Разве только для того, чтобы стать третьим на тот момент игроком по числу матчей на уровне сборных. В тот день в Севилье, где начиналась его профессиональная карьера, Рамос надел футболку «Красной фурии» в 180-й раз и отыграл символические четыре минуты...

Поверить, что на этом все закончится, было невозможно. Казалось, уже на Евро Серхио побьет мировой рекорд, однако защитник вернулся в клуб с очередным повреждением, которое перечеркнуло планы.

Серхио Рамос с трофеем ЧМ-2010. Фото Global Look Press
Серхио Рамос с трофеем ЧМ-2010.
Фото Global Look Press

Впереди были четвертьфиналы Лиги чемпионов с «Ливерпулем», в адрес сборной неслись обвинения, но страсти погасил Зинедин Зидан: «В этом никто не виноват — ни сборная, ни «Реал». Это футбол, где, к сожалению, случаются травмы. Мы хотим, чтобы Серхио выздоровел как можно скорее».

Через пару месяцев с Мадридом попрощались и Зизу, и Рамос, отправившийся в «ПСЖ» за новым вызовом и эмоциями. Только в Париже ему целый год было не до сборной. Травмы по-прежнему не отпускали, и французской премьеры пришлось ждать до конца ноября 2021-го. По итогам сезона у ветерана набрались жалкие 13 игр, а в Лиге чемпионов он лишь раз попал в заявку, просидев 90 минут на скамейке запасных.

Разбитые надежды

Только Рамос из тех людей, кто не привык сдаваться. К нынешнему сезону он подошел здоровым и готовым играть. А прощание со сборной после рекордного — пятого — ЧМ в карьере казалось красивым финалом.

«Все знают, как много значит возможность защищать эти цвета. Я снова хорошо себя чувствую и буду готов, но, конечно, все зависит не только от меня, но и от Луиса Энрике, которого я очень уважаю. Я мечтаю вернуться в сборную и выступить на ЧМ-2022. Надеюсь, я окажусь в Катаре», — говорил Серхио за несколько дней до оглашения испанской заявки.

Серхио Рамос, Поль Погба, Давид де&nbsp;Хеа. Рамос, Погба, де Хеа, Вернер и другие. Кто из звезд пропустит ЧМ-2022?

Однако мечта была разбита тренерским решением, и его можно было спрогнозировать. Еще в сентябре, когда Рамос выходил на поле каждые три дня, отмечавший это Энрике признавал: он вызывает сильнейших, и Серхио не входит в их число.

На чемпионат мира Испания отправилась без Рамоса, и итог получился печальным: команда вылетела в первом раунде плей-офф, а одноклубник Серхио по «ПСЖ» Хакими после решающего 11-метрового потроллил Энрике. Отметил триумф Марокко так, как празднует с Рамосом голы в парижском клубе.

Сам Серхио отреагировал правильно. «Мы вернемся и будем сильнее!» — написал ветеран после поражения от марокканцев, дав понять, что все еще считает себя частью сборной.

Серхио Рамос. Фото Global Look Press
Серхио Рамос.
Фото Global Look Press

Боль

Вернувшись из Катара, «Красная фурия» вступила в новую эру. Энрике сменил Луис де ла Фуэнте, который после подписания контракта вспоминал, как тренировал еще 15-летнего Рамоса, и уверял, что «двери сборной для Серхио открыты».

Лукавил ли тренер? Теперь многие в Испании уверены, что так и было. Еще 31 января специалист в ответ на прямой вопрос о Рамосе говорил: «У него есть все шансы». А спустя три недели дал понять, что ситуация изменилась.

«Пришло время прощаться с нашей дорогой сборной. Сегодня утром мне позвонил нынешний тренер и сказал, что он не рассчитывает и не будет рассчитывать на меня, несмотря ни на что. Независимо от уровня, который я могу показать, и как будет продолжаться моя спортивная карьера. К большому сожалению, это конец путешествия, которое, как я надеялся, будет длиннее и закончится с лучшим послевкусием, сравнимым со всеми успехами, которых мы достигли со сборной», — написал Рамос.

Конечно, как тренер де ла Фуэнте имел полное право принять любое решение, и отказ в процессе строительства новой команды от ветерана, которому в марте исполнится 37 лет, понятен. Неясно только, зачем было тянуть с таким финалом и давать Серхио надежду. Именно поэтому реакция Рамоса — с болью, обидой и горечью — объяснима.

Серхио Рамос после победы сборной Испании на Евро-2012. Фото Getty Images
Серхио Рамос после победы сборной Испании на Евро-2012.
Фото Getty Images

Эти эмоции чувствуются практически в каждом из нескольких абзацев обращения футболиста. Там есть и про возраст, который «просто временная характеристика, не имеющая отношения к уровню игры». Про то, что прощание должно было случиться по его личному решению или в том случае, если бы его игра не соответствовала уровню сборной. Про восхищение и зависть к востребованным в национальных командах и совсем не юным Модричу, Месси и Пепе, являющимся хранителями ценностей и традиций. Про сожаление об ином отношении к себе и несправедливости футбола.

По сути, лишь последняя часть обращения Рамоса позитивна, хотя и начинается со слов о грусти, которой он хочет поделиться. Серхио действительно уходит с высоко поднятой головой. С гордостью от завоеванных титулов и памятью о том, как сборная делала его счастливым. В национальной команде он написал крутую историю и заслужил, чтобы она завершилась на другой ноте. Сейчас же больно и ему, и миллионам болельщиков.

Серхио Рамос
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