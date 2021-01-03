«Реал» снова на вершине. Год начался с победы над «Сельтой»

Команда Зинедина Зидана усыпила болельщиков, но взяла три очка.

«Реал» — «Сельта» — 2:0 (1:0)

Голы: Васкес, 6 (1:0). Асенсио, 53 (2:0).

«Реал»: Куртуа, Варан, Начо, Карвахаль (Вальверде, 85), Менди, Модрич (Эдегор, 85), Кроос (Винисиус Жуниор, 85), Каземиру, Бензема (Диас, 90+1), Васкес, Асенсио (Азар, 74).

«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Мурильо, Суарес, Тапия, Нолито (Баэса, 64), Аспас (Бельтран, 51), Мина, Мендес.

Предупреждения: Мендес, 10. Асенсио, 38. Тапия, 42. Начо, 50. Карвахаль, 84. Каземиру, 87.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

2 января. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».

Без полутора месяцев год назад матч «Реала» и «Сельты» вызывал в России повышенное внимание. Ведь на «Сантьяго Бернабеу» в составе галисийцев должен был сыграть Федор Смолов. Он и сыграл, да еще как — россиянин забил первый гол в матче и свой дебютный в Испании, а гости увезли из Мадрида ничью (2:2). Казалось, что это только многообещающее начало, но уже летом Смолов вернулся в Россию, отличившись за «Сельту» еще лишь раз. Правда, в не менее статусном матче — против «Барселоны».

Нет уже в Виго и главного тренера Оскара Гарсии, который был одним из инициатором приглашения Смолова. В прошлом сезоне «Сельта» спаслась от вылета, но в этом продолжила болтаться в самом низу таблицы без особых перспектив на перемены к лучшему. В результате в ноябре Оскара уволили — к этому моменту команда шла на 17-м месте с серией из семи матчей без побед. С тех пор дела пошли в гору: в следующих семи играх «Сельта» под руководством Эдуардо Куде взяла 16 очков и сейчас куда ближе к еврокубкам, чем к вылету.

Неизменным остается только одно: Яго Аспас как был, так и остается лучшим футболистом в Виго, вне зависимости от того, кто тренирует команду и кто его партнеры на поле. 33-летний нападающий с девятью голами делит первое место в списке бомбардиров чемпионата с Херардом Морено из «Вильярреала».

Почти нет перемен и в «Реале». Из тех, кто выходил в основе против «Сельты» в феврале, сейчас в стартовом составе оказалось шесть человек, плюс Менди и Модрич появились тогда на замену. Но, как кажется, отсутствие новичков (в январе их также, похоже, не предвидится) и кадровый застой — не главная беда команды. В этом сезоне складывается четкое ощущение, что «Реал» включается на полную только тогда, когда начинает серьезно подгорать.

Смотрите, конец октября, два домашних поражения подряд — от «Кадиса» и «Шахтера» в Лиге чемпионов. В Мадриде если не паника, то состояние легкого нервяка, а впереди класико с «Барселоной». Итог — победа на «Камп Ноу», вытащенная с 0:2 игра с «Боруссией» М с голами на 87-й и 90+3-й минутах, выигрыш у «Интера».

Стоило делам пойти на лад, как «Реал» снова впадает в состояние безмятежного релакса, переходящего в транс. Разгром от «Валенсии» (1:4), домашнее поражение от «Алавеса» (1:2) и, как апофеоз всего, проигрыш «Шахтеру» в Киеве (0:2), после чего возможная отставка Зинедина Зидана стала обсуждаться на полном серьезе. Итог — пять побед подряд в чемпионате Испании плюс выход из группы в ЛЧ, когда в решающем матче у «Боруссии» М не было ни единого шанса (2:0).

Показательно, что «Реал» в этом сезоне обыграл в гостях «Барселону» и «Севилью», спокойно разобрался в дерби с «Атлетико», дважды победил «Интер». Но при этом проиграл дома второму составу «Шахтера», «Кадису» и «Алавесу». Такое ощущение, что «сливочные» начинают играть на полную только тогда, когда им это самим интересно. А в рядовых матчах желания особо напрягаться нет — мол, победим на классе, решив один-два эпизода. Сезон длинный, календарь плотный, предсезонка скомканная, почти все лидеры в возрасте — чего убиваться-то. Но по разным причинам такой подход работает далеко не всегда, в том числе и потому, что из «решальщиков» в порядке только Карим Бензема.

Ничья с «Эльче» перед Новым годом (1:1), по идее, подтверждает закономерности этого сезона: выложились на важном и сложном отрезке — можно и выдохнуть, тем более что праздники на дворе. Да и матч с «Сельтой» ложится в эту теорию, несмотря на победу. Быстрый гол Лукаса Васкеса, который на дальней штанге подкараулил навес Асенсио — и дальше полная спячка, причем с обеих сторон. Всего четыре удара по воротам на двоих за первый тайм, причем гости свой нанесли еще при счете 0:0 (конечно, это был Аспас). «Реалу» повезло — Начо успел подстраховать Тибо Куртуа. А в ответной атаке мадридцы забили.

3 — #Lucas V?zquez has scored three goals vs Celta de Vigo in all competitions, more than vs any opponent in his Top-Flight career (level vs Real Sociedad). Joker@realmadriden#RealMadridCelta pic.twitter.com/KsVPnIWc2V — OptaJose (@OptaJose) January 2, 2021

В начале же второго тайма «Реал» произвел контрольный выстрел. Сначала Начо жестко сфолил на Аспасе, получив предупреждение — но куда важнее, что после этого лидера «Сельты» заменили. А через минуту хозяева забили второй — на этот раз уже Васкес ассистировал Асенсио. Не сказать, что после этого на поле была полная тоска, «Реал» явно был не прочь довести дело до разгрома, но прикладывать для этого какие-то дополнительные усилия явно не собирался. И так неплохо все получилось. Показательно, что «Сельта» превзошла хозяев и по проценту владения мячом, и по количеству передач, причем существенно — 596 на 409. Но кого это волнует?

Победив, «Реал» возглавил турнирную таблицу. Пусть и скорее символически — у отстающего на очко «Атлетико» три матча в запасе. Но все равно, год начался приятно.