Обозреватель «СЭ» — о 0:4 в игре «Реал» — «Барселона».

Весеннее класико-2022 стало гимном тренерской профессии. Хави Эрнандес, возглавивший «Барселону», напомню, в прошлом ноябре, показал образец того, как тренер должен работать и менять игру команды.

«Барса» вернулась!

Разумеется, это произошло не только в этом матче. Чудеса не рождаются из воздуха.

С первых же минут стало понятно: на поле «Сантьяго Бернабеу» происходит что-то необыкновенное. Гости были умнее, хитрее, изобретательнее во всем. «Королевский клуб» воспринимал происходящее, казалось, с легким недоумением, словно надеясь, что стартовая аномалия быстро закончится. А она все никак.

Первый гол, что интересно, получился совсем не классически барселонским, а скорее даже старобританским. Дембеле на фланге ускорился, навесил, Обамеянг срезал мяч головой в дальний угол.

Второй тоже прилетел в ворота Куртуа со «второго этажа». Что в этих эпизодах, кстати, удивило — катастрофическое класико для Алабы. Перед первым голом австриец неуклюже махнул ногой и не смог прервать навес, при втором проиграл верх Араухо. В «Баварии», бывшем клубе защитника, не помню за ним таких персональных фиаско.

Но это все частности, конечно. Когда одна команда имеет такое преимущество над другой, где-то да порвется. Фокус первого тайма как раз и заключался в том, что голы у «Барселоны» получились простыми, а игра была сложной. Она, как выражаются комментаторы в гораздо большей степени, чем футболисты, крутила «Реалу» позвонки. В результате где-то терялась концентрация и приходило время хозяйских ошибок.

А лично Винисиусу Жуниору за циничное неймарство, симуляцию в моменте, когда надо было забивать, а не пенальти зарабатывать, в ответной атаке «Барселоны» пришла личная расплата в виде углового и второго гола. Поделом!

Думалось, в перерыве опытнейший Карло Анчелотти внесет нужные поправки. А после матча из интервью Куртуа выяснилось, что как раз-таки команда корректив не поняла, и с первой же минуты второго тайма у ее ворот понеслось еще пуще. Сначала — нереализованный выход один на один. Затем — форменное издевательство вплоть до голевого паса Обамеянга пяткой внутри штрафной. «Барселона» еще и куражиться начала! К 53-й минуте счет стал 0:4 и игра, по сути, закончилась.

При том что мы имеем дело далеко не с худшей версией «Реала». А с той, что перед этим туром на десять очков опережала ближайшего конкурента в ла лиге — «Севилью». С той, что совсем недавно выиграла матч-эпос у «ПСЖ», а Лука Модрич там был тем самым Модричем, который брал «Золотой мяч».

Правда, там у «Реала» была, а в класико не было фигуры, которая играет для этой команды сейчас значение основополагающее, «позвоночное», — Карима Бензема. С ним и без него это две разные команды, и этот фактор, конечно, в оценке разгрома игнорировать нельзя.

Но нельзя игнорировать и то, что «Барселона» при Хави с каждой неделей все больше возвращает знакомое лицо, «обезображенное интеллектом». Лицо Кройфа. Лицо Гвардиолы. Лицо Хави-игрока.

20 марта. Мадрид. «Реал» — «Барселона» — 0:4. Главный тренер гостей Хави. Фото Global Look Press

Первые явные признаки этого процесса проявились еще 12 января в класико в полуфинале Суперкубка Испании в Эр-Рияде. «Реал» тогда все-таки выиграл — 3:2, «Барса» наделала ошибок («отличился», например, один из самых опытных — Бускетс), но, помню, начался второй тайм, и сине-гранатовые выдали большой фрагмент, который заставил восхититься и о многом задуматься.

Кстати, по сравнению с тем матчем у обеих команд произошло по три изменения в стартовых составах, среди которых было по одному ключевому в передней линии: у «Реала» — минус Бензема, у «Барселоны» — плюс Обамеянг.

Ярчайшие отрезки в Суперкубке не были разовым впечатлением. С каждой неделей позиционный футбол, сложнейшая вещь в игре, безусловным адептом которой является Хави, как и его учитель в ней, проявлялся у «блауграна» все выразительнее. К этому стиранию «Реала» с поля «Бернабеу» привела долгая, каждодневная, наверняка местами мучительная работа на тренировках. Результатом которой стало колоссальное удовольствие, которое команда вчера получала на поле главного соперника.

После саудовского поражения в Суперкубке у «Барселоны» случился еще вылет из Кубка Испании от «Атлетико», а затем началась беспроигрышная серия, которая продолжается до сих пор. Ее фирменный знак — четыре мяча каталонцев за матч. За это время по столько команда Хави забила «Атлетико», «Валенсии», «Атлетику», «Осасуне», «Реалу», а также «Наполи» в Лиге Европы. Бывали, конечно, и результаты поскромнее, ну так ведь все у новой «Барселоны» только начинается!

20 марта. Мадрид. «Реал» — «Барселона» — 0:4. Пьер-Эмерик Обамеянг празднует забитый мяч. Фото Global Look Press

Хотя еще совсем недавно казалось, что света в конце тоннеля нет.

В 1992 году Роналд Куман на «Уэмбли», получив с партнерами установку от Йохана Кройфа: «Выйдите и получите удовольствие!», в овертайме пушечным выстрелом со штрафного в ворота «Сампдории» принес каталонцам первый в их истории Кубок чемпионов. На улицы Барселоны встречать команду вышел миллион человек.

А теперь голландец сделал с «Барселоной» гораздо худшее, чем просто не добился достойных этого клуба результатов. Он втянул ее в болото посредственности.

На нее стало просто скучно смотреть, и, думаю, я далеко не один такой, кто это занятие бросил. Для каких-то очень важных матчей, конечно, исключения делал, но в целом интерес стал не футбольным, а чисто обывательским: как, например, справится сам тренер и вся команда с уходом Месси?

При Кумане справлялись скверно. Сам Лео в Париже, впрочем, не лучше. И, кстати, у меня есть очень большие сомнения, что, запросись сейчас великий аргентинец обратно, он оказался бы Хави нужен и не сломал бы всю выстраиваемую им конструкцию...

Хави долго не соглашался возвращаться в родной клуб из катарского «Аль-Садда». Там у него был спокойный полигон для обкатки идей, и он забыл уже, когда проигрывал. Он мог себе позволить ждать того момента, когда не просто из столицы Каталонии к нему придут на поклон (что происходило неоднократно), но и он сам сочтет, что там сложились условия для его эффективной работы.

20 марта. Мадрид. «Реал» — «Барселона» — 0:4. Винисиус и Пике выясняют отношения. Фото Global Look Press

Когда резко нелюбимый им президент Бартомеу очистил офис «Барсы» от своего суетливо-скандального присутствия, а затем к Хави пришли снова, он наконец-то счел, что момент настал. И, кажется, чутье его не подвело.

Вспомните, каким потерянным смотрелся в своем первом тайме за «Барселону» Ферран Торрес, замененный Хави в Суперкубке уже в перерыве, — и как по-королевски он не только засаживал в «девятку» третий мяч, но и вообще расправлялся с «Реалом» теперь. Эти два месяца не только для него — для всех игроков «Барсы» не просто не прошли даром, а, возможно, позже будут названы ключевыми на новом витке ее истории.

Все это, конечно, ни «Барсу» в этом сезоне не сделает чемпионом, ни «Реал», скорее всего, не лишит почти гарантированного титула. Если только «сливочные», в этом матче совсем беспомощные, с горя совсем не посыплются.

Но на будущее Хави сделал более чем серьезную заявку.

А главное, на «Барселону» теперь снова хочется смотреть.