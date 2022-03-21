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Класико и вся работа Хави в «Барселоне» — гимн тренерской профессии. Рабинер — о невероятном матче в Мадриде

«Барселона» обыграла «Реал» в 29-м туре чемпионата Испании
Игорь Рабинер
Обозреватель
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20 марта. Мадрид. «Реал» — «Барселона» — 0:4. Игроки гостей празднуют забитый мяч.
Фото Global Look Press
20 марта. Мадрид. «Реал» — «Барселона» — 0:4. Винисиус и Пике выясняют отношения.
Фото Global Look Press
20 марта. Мадрид. «Реал» — «Барселона» — 0:4. Пьер-Эмерик Обамеянг празднует забитый мяч.
Фото Global Look Press
20 марта. Мадрид. «Реал» — «Барселона» — 0:4. Главный тренер гостей Хави.
Фото Global Look Press
1/4
Обозреватель «СЭ» — о 0:4 в игре «Реал» — «Барселона».
Испания. Лига 1. 29-й тур
20 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
0:4
Барселона
Голы
Обамеянг, 29 (0:1), Араухо, 38 (0:2), Торрес, 47 (0:3), Обамеянг, 51 (0:4)
Реал
Куртуа Карвахаль (Диас, 47) Эдер Милитау Алаба Начо (Асенсио, 63) Кроос (Камавинга, 46) Модрич Каземиру Вальверде Винисиус Жуниор Родригу (Васкес, 63)
Барселона
тер Штеген Пике Араухо Жорди Альба (Дани Алвес, 86) Гарсия Бускетс Педри (Гонсалес, 86) де Йонг (Гави, 71) Дембеле (Траоре, 80) Торрес Обамеянг (Депай, 71)
Предупреждения
Кроос 22’, Модрич 63’, Камавинга 82’, Васкес 88’  -  де Йонг 26’, Бускетс 31’, Жорди Альба 74’, Гонсалес 88’
Судьи
Мунуэра (Испания)

Весеннее класико-2022 стало гимном тренерской профессии. Хави Эрнандес, возглавивший «Барселону», напомню, в прошлом ноябре, показал образец того, как тренер должен работать и менять игру команды.

«Барса» вернулась!

Разумеется, это произошло не только в этом матче. Чудеса не рождаются из воздуха.

С первых же минут стало понятно: на поле «Сантьяго Бернабеу» происходит что-то необыкновенное. Гости были умнее, хитрее, изобретательнее во всем. «Королевский клуб» воспринимал происходящее, казалось, с легким недоумением, словно надеясь, что стартовая аномалия быстро закончится. А она все никак.

20&nbsp;марта. &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; 0:4. «Барселона» — снова великая! «Реал» растерзан в Мадриде. Хави — новый Гвардиола?

Первый гол, что интересно, получился совсем не классически барселонским, а скорее даже старобританским. Дембеле на фланге ускорился, навесил, Обамеянг срезал мяч головой в дальний угол.

Второй тоже прилетел в ворота Куртуа со «второго этажа». Что в этих эпизодах, кстати, удивило — катастрофическое класико для Алабы. Перед первым голом австриец неуклюже махнул ногой и не смог прервать навес, при втором проиграл верх Араухо. В «Баварии», бывшем клубе защитника, не помню за ним таких персональных фиаско.

Но это все частности, конечно. Когда одна команда имеет такое преимущество над другой, где-то да порвется. Фокус первого тайма как раз и заключался в том, что голы у «Барселоны» получились простыми, а игра была сложной. Она, как выражаются комментаторы в гораздо большей степени, чем футболисты, крутила «Реалу» позвонки. В результате где-то терялась концентрация и приходило время хозяйских ошибок.

А лично Винисиусу Жуниору за циничное неймарство, симуляцию в моменте, когда надо было забивать, а не пенальти зарабатывать, в ответной атаке «Барселоны» пришла личная расплата в виде углового и второго гола. Поделом!

Думалось, в перерыве опытнейший Карло Анчелотти внесет нужные поправки. А после матча из интервью Куртуа выяснилось, что как раз-таки команда корректив не поняла, и с первой же минуты второго тайма у ее ворот понеслось еще пуще. Сначала — нереализованный выход один на один. Затем — форменное издевательство вплоть до голевого паса Обамеянга пяткой внутри штрафной. «Барселона» еще и куражиться начала! К 53-й минуте счет стал 0:4 и игра, по сути, закончилась.

При том что мы имеем дело далеко не с худшей версией «Реала». А с той, что перед этим туром на десять очков опережала ближайшего конкурента в ла лиге — «Севилью». С той, что совсем недавно выиграла матч-эпос у «ПСЖ», а Лука Модрич там был тем самым Модричем, который брал «Золотой мяч».

Правда, там у «Реала» была, а в класико не было фигуры, которая играет для этой команды сейчас значение основополагающее, «позвоночное», — Карима Бензема. С ним и без него это две разные команды, и этот фактор, конечно, в оценке разгрома игнорировать нельзя.

Но нельзя игнорировать и то, что «Барселона» при Хави с каждой неделей все больше возвращает знакомое лицо, «обезображенное интеллектом». Лицо Кройфа. Лицо Гвардиолы. Лицо Хави-игрока.

20 марта. Мадрид. «Реал» — «Барселона» — 0:4. Главный тренер гостей Хави. Фото Global Look Press
20 марта. Мадрид. «Реал» — «Барселона» — 0:4. Главный тренер гостей Хави.
Фото Global Look Press

Первые явные признаки этого процесса проявились еще 12 января в класико в полуфинале Суперкубка Испании в Эр-Рияде. «Реал» тогда все-таки выиграл — 3:2, «Барса» наделала ошибок («отличился», например, один из самых опытных — Бускетс), но, помню, начался второй тайм, и сине-гранатовые выдали большой фрагмент, который заставил восхититься и о многом задуматься.

Кстати, по сравнению с тем матчем у обеих команд произошло по три изменения в стартовых составах, среди которых было по одному ключевому в передней линии: у «Реала» — минус Бензема, у «Барселоны» — плюс Обамеянг.

Ярчайшие отрезки в Суперкубке не были разовым впечатлением. С каждой неделей позиционный футбол, сложнейшая вещь в игре, безусловным адептом которой является Хави, как и его учитель в ней, проявлялся у «блауграна» все выразительнее. К этому стиранию «Реала» с поля «Бернабеу» привела долгая, каждодневная, наверняка местами мучительная работа на тренировках. Результатом которой стало колоссальное удовольствие, которое команда вчера получала на поле главного соперника.

После саудовского поражения в Суперкубке у «Барселоны» случился еще вылет из Кубка Испании от «Атлетико», а затем началась беспроигрышная серия, которая продолжается до сих пор. Ее фирменный знак — четыре мяча каталонцев за матч. За это время по столько команда Хави забила «Атлетико», «Валенсии», «Атлетику», «Осасуне», «Реалу», а также «Наполи» в Лиге Европы. Бывали, конечно, и результаты поскромнее, ну так ведь все у новой «Барселоны» только начинается!

20 марта. Мадрид. «Реал» — «Барселона» — 0:4. Пьер-Эмерик Обамеянг празднует забитый мяч. Фото Global Look Press
20 марта. Мадрид. «Реал» — «Барселона» — 0:4. Пьер-Эмерик Обамеянг празднует забитый мяч.
Фото Global Look Press

Хотя еще совсем недавно казалось, что света в конце тоннеля нет.

В 1992 году Роналд Куман на «Уэмбли», получив с партнерами установку от Йохана Кройфа: «Выйдите и получите удовольствие!», в овертайме пушечным выстрелом со штрафного в ворота «Сампдории» принес каталонцам первый в их истории Кубок чемпионов. На улицы Барселоны встречать команду вышел миллион человек.

А теперь голландец сделал с «Барселоной» гораздо худшее, чем просто не добился достойных этого клуба результатов. Он втянул ее в болото посредственности.

На нее стало просто скучно смотреть, и, думаю, я далеко не один такой, кто это занятие бросил. Для каких-то очень важных матчей, конечно, исключения делал, но в целом интерес стал не футбольным, а чисто обывательским: как, например, справится сам тренер и вся команда с уходом Месси?

При Кумане справлялись скверно. Сам Лео в Париже, впрочем, не лучше. И, кстати, у меня есть очень большие сомнения, что, запросись сейчас великий аргентинец обратно, он оказался бы Хави нужен и не сломал бы всю выстраиваемую им конструкцию...

Хави долго не соглашался возвращаться в родной клуб из катарского «Аль-Садда». Там у него был спокойный полигон для обкатки идей, и он забыл уже, когда проигрывал. Он мог себе позволить ждать того момента, когда не просто из столицы Каталонии к нему придут на поклон (что происходило неоднократно), но и он сам сочтет, что там сложились условия для его эффективной работы.

20 марта. Мадрид. «Реал» — «Барселона» — 0:4. Винисиус и Пике выясняют отношения. Фото Global Look Press
20 марта. Мадрид. «Реал» — «Барселона» — 0:4. Винисиус и Пике выясняют отношения.
Фото Global Look Press

Когда резко нелюбимый им президент Бартомеу очистил офис «Барсы» от своего суетливо-скандального присутствия, а затем к Хави пришли снова, он наконец-то счел, что момент настал. И, кажется, чутье его не подвело.

Вспомните, каким потерянным смотрелся в своем первом тайме за «Барселону» Ферран Торрес, замененный Хави в Суперкубке уже в перерыве, — и как по-королевски он не только засаживал в «девятку» третий мяч, но и вообще расправлялся с «Реалом» теперь. Эти два месяца не только для него — для всех игроков «Барсы» не просто не прошли даром, а, возможно, позже будут названы ключевыми на новом витке ее истории.

Все это, конечно, ни «Барсу» в этом сезоне не сделает чемпионом, ни «Реал», скорее всего, не лишит почти гарантированного титула. Если только «сливочные», в этом матче совсем беспомощные, с горя совсем не посыплются.

Но на будущее Хави сделал более чем серьезную заявку.

А главное, на «Барселону» теперь снова хочется смотреть.

Винисиус Жуниор
Пьер-Эмерик Обамеянг
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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«Барселона» — снова великая! «Реал» растерзан в Мадриде. Хави — новый Гвардиола?
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
Результаты / календарь
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38 тур
18.03 23:00
Атлетик – Хетафе
 1 : 1
19.03 16:00
Алавес – Гранада
 2 : 3
19.03 18:15
Эльче – Валенсия
 0 : 1
19.03 20:30
Осасуна – Леванте
 3 : 1
19.03 23:00
Р. Вальекано – Атлетико
 0 : 1
20.03 16:00
Эспаньол – Мальорка
 1 : 0
20.03 18:15
Кадис – Вильярреал
 1 : 0
20.03 18:15
Сельта – Бетис
 0 : 0
20.03 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 0 : 0
20.03 23:00
Реал – Барселона
 0 : 4
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 23 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

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