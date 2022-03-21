Класико на «Сантьяго Бернабеу» обернулось грандиозной победой каталонцев над лидером чемпионата Испании.

Возвращение сине-гранатовых

Слишком долго «Барселона» находилась в кризисе. Настолько долго, что многие могли забыть дату последней победы каталонцев в класико. А было это в марте 2019 года — еще с Эрнесто Вальверде, Месси, Суаресом и Ракитичем.

И вот ровно три года спустя «Барселона» вновь побеждает на «Сантьяго Бернабеу». Все выглядит идеально для болельщиков. Каталонцы обставляют извечного врага на его поле, вообще не проигрывают в этом году в ла лиге (а в основное время — ни в одном турнире) и восхищают мир новым поколением из Ла Масии. Но означает ли это конец кризиса? Пока нет. «Барса» все еще сырая: Хави возглавил команду каких-то четыре месяца назад и еще не имел возможности сделать глобальные перестановки. Все в будущем может обернуться таким же коллапсом, как в «Манчестер Юнайтед» — «свой» Уле Гуннар Сульшер тоже начал шикарно, а закончилось все разочарованием.

Но сейчас Хави — топ. Сравнения с Пепом Гвардиолой так и напрашиваются — они, конечно, появились далеко не сегодня, но именно после такой громкой победы легко поверить в то, что у бывшего плеймейкера «Барсы» великое тренерское будущее.

Триумф Хави

Признаки так считать и правда есть. «Барселона» абсолютно заслужила победу над лидером чемпионата Испании — и эта победа во многом тактическая. Гости отлично пользовались пространством и не отдавали мяч «Реалу», а Хави еще и угадал с позицией Араухо. Видеть уругвайца на правом фланге обороны было странно, особенно при наличии Деста и Дани Алвеса. Но Араухо движением на краю освободил пространство для Дембеле, и вечно критикуемый француз отдал две голевые передачи за тайм — одну с игры, а другую с углового.

В целом «Барса» делала то, что приносит ей успех все последние месяцы. Поэтому и переоценивать Хави не стоит — он просто не ломал то, что и так работает, и внес лишь косметические изменения. А вот Карло Анчелотти, кажется, не угадал во всем.

«Реал» — «Барселона». Лука Модрич. Фото Reuters

Модрич на месте нападающего

Конечно, перед тренером «Реала» стояла сложнейшая задача — заменить травмированного Бензема. Француза до последнего пытались подлатать, но повреждение недельной давности все-таки перекрыло ему путь к класико. Казалось, Анчелотти просто заменит Бензема по позиции — выпустит Йовича или хотя бы Мариано Диаса. Но итальянец изобрел велосипед.

«Реал» вышел с гибридной схемой. С мячом хозяева выстраивались в 4-3-3 с Родриго в роли ложной «девятки», но большую часть времени «Королевский клуб» находился без мяча в расстановке 4-4-2. И это были диковинные 4-4-2: в роли двух форвардов были Модрич и Кроос (ситуативно вместо немца — Вальверде), которые составили переднюю линию прессинга и персонально пытались давить на центральных защитников «Барселоны». Остальные хавбеки «Реала» разбирали свободных футболистов «Барсы». Логика была ясна — перекрыть каталонцам все артерии при позиционном нападении и попытаться перехватить мяч как можно ближе к воротам тер Штегена.

Но идея вообще не сработала. Может быть, Анчелотти просто не хватило времени на отработку принципов на тренировках, ведь на Бензема надеялись до конца, а именно француз руководит прессингом впереди и вообще великолепен в этом компоненте (вспомните ответный матч с «ПСЖ», когда ошибся Доннарумма). 0:2 к перерыву были по игре: «Барселона» отлично делала то, что умеет, а «Реал» ужасно делал то, что не умеет.

«Реал» — «Барселона». Фото AFP

Проклятая черная форма

Но недавние матчи с «ПСЖ» доказали, что характер у «Королевского клуба» есть. И Анчелотти не сдавался: в перерыве он разменял правого защитника Карвахаля на форварда Мариано Диаса, а также Крооса на Камавингу. Но еще важнее, что итальянец резко поднял линию обороны. В первом тайме «Реал» сознательно отказался от мяча, поэтому и защита сидела низко, но в стартовые минуты второго тайма рядом с Куртуа было пусто. И Ферран Торрес через несколько секунд после возобновления встречи вышел один на один с бельгийцем, только не попал в ворота.

Но Анчелотти оставлял линию обороны высокой, что в противостоянии с такой быстроногой атакой — самоубийство. И очень скоро Торрес все-таки забил, а затем и Обамеянг оформил дубль. Оба этих мяча — следствие перестановок «Реала».

Уже после четвертого гола мадридцы откинулись к заводским установкам, хотя «Барселона» продолжала нажимать. И у Обамеянга, и у Торреса, и у Дембеле, и у Депая были шансы сделать счет 5:0. Тогда сравнения Хави с Гвардиолой были бы везде и всюду — именно с таким счетом в 2010 году Пеп разгромил «Реал» Жозе Моуринью в одном из самых резонансных матчей европейского футбола в этом веке.