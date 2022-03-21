Дембеле — символ возрождения «Барселоны». В январе француза смешивали с грязью, а сейчас он второй ассистент ла лиги
Воскресную победу «Барселоны» в класико будут помнить и обсуждать еще долго. Такие матчи становятся легендарными. Не всегда, конечно, но у этого точно есть такой шанс. И дело даже не в счете 4:0. За последние полтора десятка лет сине-гранатовые более-менее регулярно устраивали экзекуции на «Сантьяго Бернабеу»: 6:2 в 2009-м, 4:0 в 2015-м, 3:0 в 2017-м. Важно то, как «Барселона» добилась этой победы — это тот самый случай, когда способ столь же существенен, как и результат.
А едва ли не главный символ этой победы, как и возрождения «Барселоны» в целом — Усман Дембеле. 24-летний француз еще пару месяцев назад был главным посмешищем и объектом нападок для большинства болельщиков каталонцев. Казалось, что ярлык «главный трансферный провал в истории клуба» уже не отодрать, а 105 миллионов евро порублены на мелкие кусочки и смыты в унитаз (здесь в сторонке тихо улыбается Филиппе Коутинью).
Вся предыдущая карьера Дембеле в «Барселоне» и так превратилась в мем, а сложная ситуация с продлением истекающего этим летом контракта накалила в январе ситуацию до предела. Француз и его агент Мусса Сиссоко хотели повышения зарплаты до 40 миллионов евро в год, на что клуб, и так находящийся в непростой финансовой ситуации, пойти не мог. (Кто-то правда считает, что Дембеле заслужил прибавку?) Дошло.
«Барселона» не может угрожать тем, что не выпустит его на поле в течение шести месяцев, если мы не подпишем контракт. Это давление не сработает с такими людьми, как мы", — рассказывал Сиссоко RMC о ходе переговоров.
Такими заявлениями они едва не уничтожили репутацию Дембеле. Вингеру очень повезло, что команду возглавил Хави. 41-летний специалист выразил поддержу французу сразу же — на собственной презентации: «Дембеле может быть лучшим в мире на своей позиции. Ему нужно много работать и быть целеустремленным. А что касается футбольных навыков, то у него есть потенциал стать мировой звездой».
В ноябре никто и представить не мог, что Хави говорит абсолютно серьезно. До января Дембеле совершенно не показывал себя, несмотря на поддержку тренера. А после январских контрактных войн игрока стал жестко освистывать «Камп Ноу». Во время матча с «Наполи» в Лиге Европы казалось, что французу свистят даже громче, чем сопернику.
При этом Дембеле вселил крупицы надежды касательно своего будущего в «Барселоне» в класико в Суперкубке (2:3), где он отбегал все 120 минут и действовал довольно продуктивно. Но та игра проходила в Саудовской Аравии, а вот в Испании, особенно на своем поле, Хави долго не рисковал выпускать Дембеле в старте, опасаясь реакции публики.
Однако вингер стремительно набрал хорошую форму. Француз всегда обладал отличным дриблингом и феноменальной скоростью, но многие закрывали на это глаза из-за его лени в прессинге и проблем в завершении атак. Сейчас Дембеле не узнать: он пашет на всех участках поля и почти везде опережает соперников. Что касается завершения, то вингер теперь намного больше действует в подыгрыше, и его два гола за сезон уже никого не смущают.
13 марта Хави даже выпустил Дембеле в стартовом составе в домашней встрече с «Осасуной» (4:0). Тот не подвел и отметился двумя результативными передачами. Главный тренер «Барсы» в послематчевом интервью похвалил всю команду, но выделил именно француза:
«Наличие конкуренции в команде — это хорошо, сейчас у нас более глубокий состав. Когда Усман играет вот так — люди счастливы. Он бьется за «Барсу», и люди видят это, их не обманешь».
Неделю спустя «Барселона» отгрузила четыре мяча «Реалу», а у Дембеле снова два ассиста. Француз сперва набросил мяч на голову своему другу Пьеру-Эмерику Обамеянгу, с которым они когда-то зажигали в Дортмунде, а потом его подачу с углового использовал Рональд Араухо (хотя у «Барсы» есть и другие люди, способные исполнить стандарты).
Вроде бы ничего особенного, никаких компьютерных передач в стиле Хави, но у Дембеле уже девять голевых пасов, и он — второй ассистент чемпионата Испании после Карима Бензема. Аплодисментами, как когда-то Роналдиньо, болельщики «Реала» его не наградили, но и на «Камп Ноу» француза больше не освистывают.
На неделе перед класико появились новости, что Дембеле вроде как договорился о контракте с «ПСЖ», который летом, видимо, ждет глобальная перестройка, но прямо сейчас это кажется большой ошибкой. Такой француз точно нужен «Барселоне», а сам он при помощи Хави вполне может выйти на проектную мощность.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|29
|20
|6
|3
|59-25
|66
|
2
|Севилья
|29
|15
|12
|2
|40-19
|57
|
3
|Барселона
|28
|15
|9
|4
|56-29
|54
|
4
|Атлетико
|29
|16
|6
|7
|53-36
|54
|
5
|Бетис
|29
|15
|5
|9
|50-35
|50
|
6
|Р. Сосьедад
|29
|13
|9
|7
|29-29
|48
|
7
|Вильярреал
|29
|12
|9
|8
|48-27
|45
|
8
|Атлетик
|29
|10
|11
|8
|33-28
|41
|
9
|Валенсия
|29
|10
|10
|9
|42-43
|40
|
10
|Осасуна
|29
|10
|8
|11
|29-36
|38
|
11
|Сельта
|29
|9
|9
|11
|33-32
|36
|
12
|Эспаньол
|29
|9
|9
|11
|35-41
|36
|
13
|Р. Вальекано
|28
|9
|5
|14
|29-34
|32
|
14
|Эльче
|29
|8
|8
|13
|30-40
|32
|
15
|Хетафе
|29
|6
|11
|12
|27-33
|29
|
16
|Гранада
|29
|6
|10
|13
|31-46
|28
|
17
|Кадис
|29
|5
|12
|12
|25-41
|27
|
18
|Мальорка
|29
|6
|8
|15
|26-49
|26
|
19
|Алавес
|29
|5
|7
|17
|23-48
|22
|
20
|Леванте
|29
|3
|10
|16
|31-58
|19
|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|2 : 2
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|2 : 0
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|1 : 1
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|4 : 2
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|0 : 1
|2.03
|23:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|0 : 2
|24.04
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|22
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|14
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|14
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|9
|
|
Жорди Альба
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|25
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|23
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6