Две передачи в класико — лучшее доказательство.

Воскресную победу «Барселоны» в класико будут помнить и обсуждать еще долго. Такие матчи становятся легендарными. Не всегда, конечно, но у этого точно есть такой шанс. И дело даже не в счете 4:0. За последние полтора десятка лет сине-гранатовые более-менее регулярно устраивали экзекуции на «Сантьяго Бернабеу»: 6:2 в 2009-м, 4:0 в 2015-м, 3:0 в 2017-м. Важно то, как «Барселона» добилась этой победы — это тот самый случай, когда способ столь же существенен, как и результат.

А едва ли не главный символ этой победы, как и возрождения «Барселоны» в целом — Усман Дембеле. 24-летний француз еще пару месяцев назад был главным посмешищем и объектом нападок для большинства болельщиков каталонцев. Казалось, что ярлык «главный трансферный провал в истории клуба» уже не отодрать, а 105 миллионов евро порублены на мелкие кусочки и смыты в унитаз (здесь в сторонке тихо улыбается Филиппе Коутинью).

Вся предыдущая карьера Дембеле в «Барселоне» и так превратилась в мем, а сложная ситуация с продлением истекающего этим летом контракта накалила в январе ситуацию до предела. Француз и его агент Мусса Сиссоко хотели повышения зарплаты до 40 миллионов евро в год, на что клуб, и так находящийся в непростой финансовой ситуации, пойти не мог. (Кто-то правда считает, что Дембеле заслужил прибавку?) Дошло.

Усман Дембеле и Эдер Милитан. Фото Getty Images

«Барселона» не может угрожать тем, что не выпустит его на поле в течение шести месяцев, если мы не подпишем контракт. Это давление не сработает с такими людьми, как мы", — рассказывал Сиссоко RMC о ходе переговоров.

Такими заявлениями они едва не уничтожили репутацию Дембеле. Вингеру очень повезло, что команду возглавил Хави. 41-летний специалист выразил поддержу французу сразу же — на собственной презентации: «Дембеле может быть лучшим в мире на своей позиции. Ему нужно много работать и быть целеустремленным. А что касается футбольных навыков, то у него есть потенциал стать мировой звездой».

В ноябре никто и представить не мог, что Хави говорит абсолютно серьезно. До января Дембеле совершенно не показывал себя, несмотря на поддержку тренера. А после январских контрактных войн игрока стал жестко освистывать «Камп Ноу». Во время матча с «Наполи» в Лиге Европы казалось, что французу свистят даже громче, чем сопернику.

При этом Дембеле вселил крупицы надежды касательно своего будущего в «Барселоне» в класико в Суперкубке (2:3), где он отбегал все 120 минут и действовал довольно продуктивно. Но та игра проходила в Саудовской Аравии, а вот в Испании, особенно на своем поле, Хави долго не рисковал выпускать Дембеле в старте, опасаясь реакции публики.

Однако вингер стремительно набрал хорошую форму. Француз всегда обладал отличным дриблингом и феноменальной скоростью, но многие закрывали на это глаза из-за его лени в прессинге и проблем в завершении атак. Сейчас Дембеле не узнать: он пашет на всех участках поля и почти везде опережает соперников. Что касается завершения, то вингер теперь намного больше действует в подыгрыше, и его два гола за сезон уже никого не смущают.

Усман Дембеле и Хави. Фото AFP

13 марта Хави даже выпустил Дембеле в стартовом составе в домашней встрече с «Осасуной» (4:0). Тот не подвел и отметился двумя результативными передачами. Главный тренер «Барсы» в послематчевом интервью похвалил всю команду, но выделил именно француза:

«Наличие конкуренции в команде — это хорошо, сейчас у нас более глубокий состав. Когда Усман играет вот так — люди счастливы. Он бьется за «Барсу», и люди видят это, их не обманешь».

Неделю спустя «Барселона» отгрузила четыре мяча «Реалу», а у Дембеле снова два ассиста. Француз сперва набросил мяч на голову своему другу Пьеру-Эмерику Обамеянгу, с которым они когда-то зажигали в Дортмунде, а потом его подачу с углового использовал Рональд Араухо (хотя у «Барсы» есть и другие люди, способные исполнить стандарты).

Вроде бы ничего особенного, никаких компьютерных передач в стиле Хави, но у Дембеле уже девять голевых пасов, и он — второй ассистент чемпионата Испании после Карима Бензема. Аплодисментами, как когда-то Роналдиньо, болельщики «Реала» его не наградили, но и на «Камп Ноу» француза больше не освистывают.

На неделе перед класико появились новости, что Дембеле вроде как договорился о контракте с «ПСЖ», который летом, видимо, ждет глобальная перестройка, но прямо сейчас это кажется большой ошибкой. Такой француз точно нужен «Барселоне», а сам он при помощи Хави вполне может выйти на проектную мощность.