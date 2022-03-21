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Дембеле — символ возрождения «Барселоны». В январе француза смешивали с грязью, а сейчас он второй ассистент ла лиги

Дембеле стал символом возрождения «Барселоны»
Леонид Александров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Пьер-Эмерик Обамеянг, Усман Дембеле и Ферран Торрес.
Фото AFP
Усман Дембеле и Эдер Милитан.
Фото Getty Images
Усман Дембеле и Хави.
Фото AFP
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Две передачи в класико — лучшее доказательство.

Воскресную победу «Барселоны» в класико будут помнить и обсуждать еще долго. Такие матчи становятся легендарными. Не всегда, конечно, но у этого точно есть такой шанс. И дело даже не в счете 4:0. За последние полтора десятка лет сине-гранатовые более-менее регулярно устраивали экзекуции на «Сантьяго Бернабеу»: 6:2 в 2009-м, 4:0 в 2015-м, 3:0 в 2017-м. Важно то, как «Барселона» добилась этой победы — это тот самый случай, когда способ столь же существенен, как и результат.

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А едва ли не главный символ этой победы, как и возрождения «Барселоны» в целом — Усман Дембеле. 24-летний француз еще пару месяцев назад был главным посмешищем и объектом нападок для большинства болельщиков каталонцев. Казалось, что ярлык «главный трансферный провал в истории клуба» уже не отодрать, а 105 миллионов евро порублены на мелкие кусочки и смыты в унитаз (здесь в сторонке тихо улыбается Филиппе Коутинью).

Вся предыдущая карьера Дембеле в «Барселоне» и так превратилась в мем, а сложная ситуация с продлением истекающего этим летом контракта накалила в январе ситуацию до предела. Француз и его агент Мусса Сиссоко хотели повышения зарплаты до 40 миллионов евро в год, на что клуб, и так находящийся в непростой финансовой ситуации, пойти не мог. (Кто-то правда считает, что Дембеле заслужил прибавку?) Дошло.

Усман Дембеле и Эдер Милитан. Фото Getty Images
Усман Дембеле и Эдер Милитан.
Фото Getty Images

«Барселона» не может угрожать тем, что не выпустит его на поле в течение шести месяцев, если мы не подпишем контракт. Это давление не сработает с такими людьми, как мы", — рассказывал Сиссоко RMC о ходе переговоров.

Такими заявлениями они едва не уничтожили репутацию Дембеле. Вингеру очень повезло, что команду возглавил Хави. 41-летний специалист выразил поддержу французу сразу же — на собственной презентации: «Дембеле может быть лучшим в мире на своей позиции. Ему нужно много работать и быть целеустремленным. А что касается футбольных навыков, то у него есть потенциал стать мировой звездой».

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В ноябре никто и представить не мог, что Хави говорит абсолютно серьезно. До января Дембеле совершенно не показывал себя, несмотря на поддержку тренера. А после январских контрактных войн игрока стал жестко освистывать «Камп Ноу». Во время матча с «Наполи» в Лиге Европы казалось, что французу свистят даже громче, чем сопернику.

При этом Дембеле вселил крупицы надежды касательно своего будущего в «Барселоне» в класико в Суперкубке (2:3), где он отбегал все 120 минут и действовал довольно продуктивно. Но та игра проходила в Саудовской Аравии, а вот в Испании, особенно на своем поле, Хави долго не рисковал выпускать Дембеле в старте, опасаясь реакции публики.

Однако вингер стремительно набрал хорошую форму. Француз всегда обладал отличным дриблингом и феноменальной скоростью, но многие закрывали на это глаза из-за его лени в прессинге и проблем в завершении атак. Сейчас Дембеле не узнать: он пашет на всех участках поля и почти везде опережает соперников. Что касается завершения, то вингер теперь намного больше действует в подыгрыше, и его два гола за сезон уже никого не смущают.

Усман Дембеле и Хави. Фото AFP
Усман Дембеле и Хави.
Фото AFP

13 марта Хави даже выпустил Дембеле в стартовом составе в домашней встрече с «Осасуной» (4:0). Тот не подвел и отметился двумя результативными передачами. Главный тренер «Барсы» в послематчевом интервью похвалил всю команду, но выделил именно француза:

«Наличие конкуренции в команде — это хорошо, сейчас у нас более глубокий состав. Когда Усман играет вот так — люди счастливы. Он бьется за «Барсу», и люди видят это, их не обманешь».

Неделю спустя «Барселона» отгрузила четыре мяча «Реалу», а у Дембеле снова два ассиста. Француз сперва набросил мяч на голову своему другу Пьеру-Эмерику Обамеянгу, с которым они когда-то зажигали в Дортмунде, а потом его подачу с углового использовал Рональд Араухо (хотя у «Барсы» есть и другие люди, способные исполнить стандарты).

Вроде бы ничего особенного, никаких компьютерных передач в стиле Хави, но у Дембеле уже девять голевых пасов, и он — второй ассистент чемпионата Испании после Карима Бензема. Аплодисментами, как когда-то Роналдиньо, болельщики «Реала» его не наградили, но и на «Камп Ноу» француза больше не освистывают.

На неделе перед класико появились новости, что Дембеле вроде как договорился о контракте с «ПСЖ», который летом, видимо, ждет глобальная перестройка, но прямо сейчас это кажется большой ошибкой. Такой француз точно нужен «Барселоне», а сам он при помощи Хави вполне может выйти на проектную мощность.

Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Лига Европы УЕФА
ФК Барселона
ФК Наполи
ФК Осасуна
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 23 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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