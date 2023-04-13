Вальверде ударил Баэну на парковке стадиона. Звезда «Реала» защищал честь семьи, теперь им займется полиция
Ложь бьет больнее кулака
Одиннадцать лет назад после очередного горячего класико возглавлявший «Реал» Жозе Моуринью на парковке «Камп Ноу» поджидал арбитра и, не выбирая выражений, высказал все, что думает о его работе. Теперь в испанском футболе случился более громкий скандал, и в похожей обстановке у клубного автобуса «Вильярреала» полузащитник «Реала» Федерико Вальверде нанес удар игроку «подводников» Алексу Баэне. Сделал то, что не случилось на поле, где после фола оппонента и удара ладонью по затылку уругваец с огромным трудом воздержался от акции возмездия.
Как позже выяснилось, нарушение правил совершенно ни при чем, а история конфликта берет свое начало в февральском кубковом полуфинале. По версии Marca, в той игре Баэна бросил фразу: «Плачь, что твой сын не родится». И если это действительно так, удивительно, как Вальверде сдержался в предыдущей игре, потому что для его семьи это очень чувствительная тема.
Поведала о ней супруга уругвайца Мина Бонино, у которой возникли осложнения во время второй беременности. На каком-то этапе врачи считали, что плод нежизнеспособен, однако спустя время все пришло в норму. Та история, кстати, стала причиной спада в игре Вальверде. Когда же все благополучно разрешилось, Феде в финале клубного чемпионата мира отметил один из своих голов, имитируя кормление ребенка из бутылочки.
Так что после случившегося на парковке «Сантьяго Бернабеу» общественное мнение в Испании разделилось, и многие приняли сторону Вальверде. Или как минимум попытались его понять. А Баэна, будучи шокированным обвинениями в свой адрес, подал заявление в полицейском участке Кастельона и выложил в соцсетях большой пост.
«В прошлую субботу по завершении матча против «Реала» на меня напал коллега. После этого происшествия начали появляться некоторые заявления, сделанные якобы кем-то из его окружения, в которых говорилось, что я желал боли члену его семьи. С тех пор не было опубликовано ни одного подтверждения этим словам, хотя иначе и быть не могло.
Несчастье было использовано для оправдания агрессии, и ложь бьет больнее, чем кулак. Нанесенный моей семье ущерб непоправим, ему нет оправдания. Поступали угрозы, оскорбления, даже пожелания смерти моей семье. Вчера я сообщил о происшедшем полиции. Пусть правосудие выполнит свою работу. Сейчас моя единственная цель — сосредоточиться на моей работе и помочь клубу решить задачи", — написал футболист.
Кроме того, Баэну поддержали в клубе: «Вильярреал» выступает против любых актов насилия, твердо верит в версию игрока и будет придерживаться ее на протяжении всего процесса".
Семейная драма
Между тем другая сторона конфликта в информационном пространстве не так активна. Когда на следующий день после игры выезжавшего на автомобиле с тренировки «Реала» Вальверде остановили журналисты LaSexta Deportes, уругваец выпалил: «Нет, нет. Нет, извините». Зато он уделил внимание поджидавшим его болельщикам, непринужденно пообщавшись с ними и раздав несколько автографов.
Не делал никаких официальных заявлений и «Реал». А Карло Анчелотти отказался от комментариев, заявив лишь, что Вальверде обладает уникальными человеческими качествами. В итоге основным спикером выступила супруга Вальверде. Журналистка по образованию, она сначала среагировала на действия Баэны, который на эмоциях сделал репост чужой публикации, где были неверно указаны даты кубковой игры и ее первого рассказа о ситуации с беременностью.
Позднее Бонино написала более пространный текст, в котором были следующие слова: «Мы никого и никогда не подстрекаем к насилию. Я сожалею, что были получены угрозы (Баэной. — Прим. «СЭ»), которые я тоже получаю, но это вне моей досягаемости. После всего, что мы пережили, меня ранит тот факт, что мне приходится читать о том, что мы используем свое несчастье. Есть Бог, который все видит, который знает правду, и мы спокойны. Но они открывают рану, которая даже не затянулась, потому что пока ребенок не родится, у меня не будет покоя. Есть границы, которые нельзя переходить».
Уголовный сценарий
Пока все в этой истории ограничивается эмоциональными заявлениями, а какими будут последствия — предсказать невозможно. Как сообщает As, 17 апреля состоится посвященное инциденту заседание государственной комиссии по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте. Она рассмотрит имеющуюся у полиции информацию и оценит нанесенный Баэне ущерб с медицинской точки зрения.
Комиссия может либо вынести свое решение, запретив Вальверде посещение спортивных объектов сроком от одного до шести месяцев, или передать информацию Испанской федерации футбола. Та в свою очередь может дисквалифицировать Вальверде на четыре матча. Именно столько в связи с инцидентом из прошлого сезона в сегунде получил нападающий «Вальядолида» Серхио Леон, швырнув бутылку в болельщика «Спортинга» по окончании матча в Хихоне.
Однако рассматривать ту историю как прецедентную нужно с оговорками. Дело в том, что тогда все случилось у входа в подтрибунные помещения и было зафиксировано видеокамерами. Такой же была и ситуация с защитником «Кадиса» Карселеном, которого отстранили на три игры после конфликта в туннеле у трибун. Сейчас у «Вильярреала» вроде бы есть запись инцидента, однако он произошел не в чаше стадиона и не отмечен судьей в протоколе. Соответственно, спортивные санкции могут вообще не применять, и дело перейдет исключительно в уголовную плоскость.
Это связано еще и с действиями Баэны, которому клуб предоставил право выбрать, что делать. А тот, имея возможность подать жалобу в комитет по проведению соревнований или полицию, либо в обе инстанции, выбрал вариант обращения в правоохранительные органы. Суд в свою очередь может ограничиться штрафом, если зафиксированные травмы не потребовали операции и не привели к временной потере трудоспособности.
Вариантов и нюансов в деле много, и быстро его не рассмотрят. В случае с Леоном разбирательства заняли шесть месяцев. Сейчас же каждый стоит на своем, и в СМИ попадают самые невероятные версии. Об обращении стороны Вальверде к Баэне с просьбой не подавать заявление в полицию и ответном требовании публично опровергнуть обвинения в оскорблениях семьи. О том, что уругваец у автобуса попросил повторить сказанное на поле и только потом нанес удар.
А другой источник утверждает, что перепалка времен Кубка, где Баэна изображал «плачущие» жесты и что-то говорил, касалась исключительно футбола. Сообщается также, что изучившие запись двух игр эксперты не нашли подтверждения оскорблений, предположив, что они все же могли случиться вне поля зрения камер или под трибунами.
В общем, пока все напоминает судебные разбирательства по принципу «слово против слова». Причем главные заявления, что очевидно, должны прозвучать именно в зале суда. Если, конечно, стороны не помирятся и заявление не будет отозвано. Пока же следует согласиться с оценкой президента ла лиги Хавьера Тебаса, который заявил: «Если провокация имела место, это смягчающее обстоятельство, но не оправдание». Только и за слова, если они были произнесены, отвечать тоже нужно.
Пока же Вальверде сыграл в Лиге чемпионов во вчерашнем матче с «Челси». И сыграл привычно классно. Так, как и требовалось команде, которая всячески оберегала его от шумихи вокруг скандала.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|28
|23
|3
|2
|53-9
|72
|
2
|Реал
|28
|18
|5
|5
|59-24
|59
|
3
|Атлетико
|28
|17
|6
|5
|45-20
|57
|
4
|Р. Сосьедад
|28
|15
|6
|7
|37-26
|51
|
5
|Вильярреал
|28
|14
|5
|9
|37-26
|47
|
6
|Бетис
|28
|13
|6
|9
|34-29
|45
|
7
|Атлетик
|28
|11
|7
|10
|38-29
|40
|
8
|Осасуна
|28
|10
|8
|10
|24-28
|38
|
9
|Р. Вальекано
|28
|9
|10
|9
|33-33
|37
|
10
|Сельта
|28
|9
|9
|10
|36-39
|36
|
11
|Жирона
|28
|9
|8
|11
|42-42
|35
|
12
|Мальорка
|28
|9
|7
|12
|25-30
|34
|
13
|Севилья
|28
|8
|8
|12
|33-44
|32
|
14
|Кадис
|28
|7
|10
|11
|23-40
|31
|
15
|Альмерия
|28
|8
|6
|14
|34-48
|30
|
16
|Хетафе
|28
|7
|9
|12
|27-36
|30
|
17
|Вальядолид
|28
|8
|5
|15
|23-47
|29
|
18
|Валенсия
|28
|7
|6
|15
|30-34
|27
|
19
|Эспаньол
|28
|6
|9
|13
|34-46
|27
|
20
|Эльче
|28
|2
|7
|19
|20-57
|13
|14.04
|22:00
|
Р. Вальекано – Осасуна
|- : -
|15.04
|15:00
|
Вильярреал – Вальядолид
|- : -
|15.04
|17:15
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|- : -
|15.04
|19:30
|
Бетис – Эспаньол
|- : -
|15.04
|22:00
|
Кадис – Реал
|- : -
|16.04
|15:00
|
Жирона – Эльче
|- : -
|16.04
|17:15
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|16.04
|19:30
|
Атлетико – Альмерия
|- : -
|16.04
|22:00
|
Валенсия – Севилья
|- : -
|17.04
|22:00
|
Сельта – Мальорка
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|17
|
|
Карим Бензема
Реал
|14
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|19
|3
|2
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|16
|3
|1
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|23
|2
|7