«Реал» мчится к новому титулу в Лиге чемпионов. «Челси» — в никуда

Мадридская команда без труда обыграла лондонскую, почти гарантировав выход в полуфинал главного еврокубка.

Самоуверенный прогноз Боэли

«Мы сегодня победим. С каким счетом? 3:0!» — такой сверхоптимистичный прогноз дал владелец «Челси» Тодд Боэли перед встречей с действующим обладателем ушастого кубка. Подобная бравада вряд ли кого-то удивила: босс лондонского клуба уже почти год только и делает, что играет мускулами — как на трансферном рынке, так и на словах.

«Челси» — один из главных поставщиков новостей мирового футбола в этом сезоне, но все они не связаны с успехами на поле. Вот и накануне матча с «Реалом» соцсети обсуждали не гипотетическое преображение синих, а самоуверенный прогноз Боэли. Что показательно.

Да, как обычно, действия владельца «Челси» затмили собой непосредственно команду. Хотя она, разумеется, заслуживала большего. Во втором матче после возвращения Фрэнк Лэмпард решился на радикальные изменения: перевел в запас Хаверца и переключился на схему 3-5-2 после неудачного эксперимента с 4-3-3 против «Вулверхэмптона». Насытив середину Фернандесом, Канте и Ковачичем, штаб гостей надеялся сдержать центральных полузащитников «Реала». Кроме того, выбором оборонительной расстановки Лэмпард подчеркивал: на мяч не претендуем.

Резвый старт синих

Возможно, тактическое перестроение лондонцев усыпило бдительность «Королевского клуба»: Мадрид провалил дебют. Карло Анчелотти на этот раз ничего оригинального не выдумывал, и даже выход Камавинга на левом фланге обороны можно было предсказать. Лэмпард на это и рассчитывал, явно дав своим установку ошеломить оппонента в дебюте. И ведь получилось!

В первые семь минут уместились сразу три острые контратаки с похожим почерком: «Реал» размеренно искал свободные зоны в обороне соперника и трижды терял мяч на ровном месте. Мадридцы действительно уязвимы в переходных фазах, и «Челси» пытался этим воспользоваться. С точки зрения стратегии все вроде бы верно, но Лэмпард забыл, что у синих в этом сезоне чудовищные проблемы с форвардами и, как следствие, реализацией. Один Эрлинг Холанн в АПЛ забил больше, чем весь «Челси».

Преимущество Мадрида

Выбор Жоау Феликса и Стерлинга в качестве пары нападающих казался одновременно и спорным, и логичным (на фоне отвратительного перфоманса Хаверца против «Ливерпуля»). Постфактум легче всего обвинить Лэмпарда в ошибочном выборе, ведь и португалец, и англичанин угробили несколько голевых моментов, однако на скамейке нет очевидной альтернативы.

Боэли, глядя на первые семь минут, наверняка уже готовился принимать поздравления с верным прогнозом. Но постепенно ситуация для синих стала ухудшаться. «Челси» достаточно глубоко встречал оппонентов и четко выстраивался при обороне по схеме 5-3-2. Но в данном случае четкость — негативная характеристика. Между линиями у гостей появлялось столько пространства, что футболисты «Реала» могли выбирать несколько векторов для развития атак.

Посыпались моменты. Сначала Бензема пробил в Аррисабалагу с острого угла, затем неточный удар нанес Вальверде, а на 21-й минуте случился гол — Кепа парировал выпад Винисиуса, но обладатель «Золотого мяча» по имени Карим оказался расторопнее всех на добивании.

«Челси» мог сразу вернуться в игру, но Куртуа не позволил забить Стерлингу, а затем уже Тиагу Силва спас лондонцев от 0:2. С этого момента преимущество «Реала» начало расти, и на перерыв мадридцы уходили расстроенными из-за того, что забили лишь раз.

Удаление Чилуэлла и гол Асенсио

После паузы в матче синие вновь решили сыграть активно, но «Реал» уже был настороже, так что «Челси» даже не приблизился к спасительному голу. А вот Модрич на 50-й минуте едва не сотворил шедевр: мяч разминулся с «девяткой» в нескольких сантиметрах.

Лэмпард пошел на риск — не только выпустил Кукурелью, но и перестроился на 4-4-2. Это стало ошибкой: во-первых, после этого пространства между линиями «Челси» оказалось еще больше, а во-вторых, испанец упустил за спину Родриго, что привело к фолу Чилуэлла на красную карточку. Если в первом тайме в обороне гостей ужасно смотрелся только Фофана, то после перерыва защита лондонцев совсем расклеилась.

Лэмпард неоднозначную отреагировал на удаление: урезал число форвардов и перешел на 5-3-1. Если в начале второго тайма Фрэнк показывал, что хочет зацепить хотя бы ничью, то эта перестановка кричала о надежде сохранить минимальное поражение. Не вышло. Второй мяч «Челси» пропустил после углового, но жаловаться на нехватку игроков здесь нелепо. Почему-то почти все десять футболистов лондонцев вжались в площадь ворот, зато на линии штрафной не осталось никого. Асенсио не составило труда удвоить счет четким обводящим в ближний угол.

Концовка принесла разочарование от действий «Реала». Мадридцы, видимо, внушили себе, что уже в полуфинале, поэтому вяло поддавливали беспомощного соперника, но так и оставили его недобитым. Англичане даже создали неплохой момент в добавленное время, но Маунту не повезло.

Конечно, слабо верится, что нынешний «Челси» способен совершить чудо, но вдруг Боэли, говоря о 3:0, имел в виду ответный матч?