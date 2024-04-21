Последнее класико Модрича. Лука оставил «Реалу» великое наследие, и речь не только о трофеях
В 32-м туре ла лиги пройдет класико, которое, скорее всего, станет последним для одной из главных легенд «Реала». В Мадриде Лука Модрич закрепил за собой статус одного из лучших полузащитников в истории и даже выиграл «Золотой мяч». Сейчас 38-летний полузащитник все реже появляется на поле, хотя по-прежнему является идеальным взломщиком планов соперника даже на уровне четвертьфинала Лиги чемпионов. Его выход на замену в первой игре с «Ман Сити» (3:3) восхитил болельщиков и спас для бланкос ничью. Но, несмотря на все заслуги, Модрич, скорее всего, покинет «Сантьяго Бернабеу» по завершении сезона.
Лука недоволен, что играет меньше. Но он по-прежнему приносит огромную пользу
«Модрич недоволен, потому что не получает много игрового времени. Но он очень мотивирован и всегда хочет помочь команде. Он играет чрезвычайно важную роль в клубе и в раздевалке. Мы любим Луку. Футболисты любят Луку. Все мы любим Луку», — так Карло Анчелотти отозвался о хорвате осенью.
Уже на тот момент Модрич выпал из основы «Мадрида» — сейчас на его балансе лишь 1770 минут во всех турнирах. Это 13-й показатель в команде, примерно на одном уровне с другими запасными Браимом Диасом (1715) и Хоселу (1710). Да, ситуация все равно уникальная — 38-летний ветеран проводит под 2000 минут в футболке «Реала». Нонсенс! Но все же речь идет об уникуме, потому неудивительно, что Лука не смирился со своей второстепенной ролью. Самолюбие обладателя «Золотого мяча» вскипятило недовольство таким положением вещей, о чем говорил сам Анчелотти. Летом при продлении контракта хорвату обещали больше игровой практики, но прогресс более молодых коллег и смена схемы заставили Карло отправить Луку пылиться на скамейку.
Справедливо ли это? Вопрос спорный. С одной стороны, Камавинга по праву выгрыз свое место в основе в нынешнем сезоне. С другой, когда Модрич выходит на замену, его класс по-прежнему виден невооруженным взглядом. В первом четвертьфинале с «Манчестер Сити» хорват выпорхнул на поле на 71-й минуте — в сложнейший для «Реала» момент. Именно его Анчелотти выпустил после двух голов «горожан» за пять минут, которые превратили 2:1 в 2:3. Модрич мгновенно потушил нервозность сливочных и вернул контроль над ситуацией. Чуть больше чем за 20 минут на поле полузащитник отдал 24 передачи (88% точности) и вырезал один ключевой пас. Именно Лука разогнал быструю атаку, в которой «Мадрид» сравнял счет: протащил мяч до штрафной Штефана Ортеги и оформил предголевую.
Мастерство Модрича принесло «Реалу» ничью в первой встрече — в ответной он вновь вышел во втором тайме, в моменте, когда казалось, что «горожане» точно дожмут мадридцев. Большую часть основного времени и весь овертайм гости терпели многотонное давление «Ман Сити». Ключевой отрезок игры снова потребовал наличия Луки в составе, и он снова показал качественную игру. Да, Модрич не реализовал свою попытку в серии пенальти, но его совет помог вратарю Андрею Лунину раскусить Матео Ковачича из «Сити» — полузащитник подсказал голкиперу, что под давлением партнер по сборной Хорватии всегда бьет в левый от себя угол. Совет оказался как нельзя кстати, Лунин потащил удар.
В нынешнем статусе Луке отводятся самые ответственные минуты, в которых необходимы опыт и навыки для успокоения или разгона игры. В ответном матче 1/8 финала с «Лейпцигом» (1:1) он тоже появился на финише 90 минут, когда соперник осаждал мадридский бастион. На счету Модрича победные голевые в играх чемпионата с «Барселоной» (2:1) и «Мальоркой» (1:0), а также единственный мяч в последней десятиминутке встречи с «Севильей» (1:0). Вероятно, хорват мог бы проводить на поле гораздо больше времени — он не проседал физически даже под бомбардировкой «Сити», а в техническом аспекте остается одним из лучших в Европе.
Об этом говорят и цифры. Модрич входит в 1% лучших полузащитников в топ-5 лигах по продвигающим передачам и приведшим к удару действиям в среднем за 90 минут. Также он в 2% топа по количеству передач и в 3% по ожидаемым ассистам. Хотя тут стоит делать скидку на так называемый эффект запасного — свежий Модрич зачастую выходит на поле против уже подсевшего физически соперника, что дает ему преимущество, и это отражается в статистике.
В голове Луки, как и в лучшие годы, работает суперпроцессор, который переключает стили игры команды и читает игру на несколько ходов вперед. Вопрос в том, способен ли организм ветерана выдерживать по 90 минут каждую неделю. В тренерском штабе «Реала», судя по всему, считают, что нет. У Модрича же другое мнение: «Я не играю так, как раньше, и столько, сколько хотелось бы. Я всегда хочу играть, не хочу перерывов, потому что так я чувствую себя лучше всего и наилучшим образом готовлюсь к матчам. Хочу играть каждый третий день. Я чувствую себя хорошо и полон энергии».
Издания Relevo и Sport пишут, что в «Реале» приняли решение — истекающий летом 2024 года контракт с хорватом продлен не будет. Более того, если достойного предложения из Европы не последует, то Модрич рассмотрит вариант завершения карьеры. Правда, есть большая вероятность, что если спроса на топ-уровне на Луку не будет, то он вернется в загребское «Динамо», где начинал карьеру.
Ветеран подготовил «Реал» к своему уходу
Время Луки уходит — его контракт заканчивается 30 июня, а Анчелотти уже предложил полузащитнику место в тренерском штабе. Как пишет As, тот отказался, так как пока настроен на продолжение карьеры футболиста. Скорее всего, уже не в «Реале»: молодые Эдуардо Камавинга, Орельен Тшуамени и Федерико Вальверде уже стабильно демонстрируют топ-уровень. В резерве ждут своего шанса еще более юные проспекты.
В какой-то степени хорват уже примерил на себя роль тренера: это остается за кадром, но он обучает молодых партнеров на тренировках, и их прогресс — в том числе заслуга Модрича. «Тренироваться каждый день вместе с Кроосом, Каземиро и Модричем — это как получать степень магистра», — говорил два года назад Анчелотти, и с ним невозможно не согласиться.
Вальверде, Камавинга и Тшуамени уже входят в число самых дорогих полузащитников по данным Transfermarkt (французы стоят по 90 миллионов евро, уругваец — 100). Работа рядом с Лукой сделала сильнее каждого из них.
«Модрич всегда один и тот же, — говорит Вальверде. — Он — эталон в раздевалке, даже если не играет много. Он никогда не грустит, он самый конкурентоспособный. Это воин, и мы восхищаемся им. Он пример для всех. Мы, молодежь, наблюдаем за ним и учимся у него. Я старался научиться как можно большему».
Средняя линия «Мадрида» на годы вперед — наследие, которое Лука оставил на «Сантьяго Бернабеу». И это отражается даже на трансферной политике. Например, Арда Гюлер, по словам деда турка, окончательно выбрал «Реал» после звонка от ветерана — Модрич завещал юному хавбеку свой 10-й номер после ухода. Но Лука подарил Гюлеру кое-что важнее магических цифр на белоснежной футболке: опыт тренировок и игр вместе с одним из лучших полузащитников поколения закладывает серьезный фундамент на будущее. Каждая тренировка с таким мастером, который повидал в футболе абсолютно все, — настоящий подарок.
Видимо, совсем скоро «Реалу» придется расстаться со знаковым полузащитником. 12-летняя эпоха Модрича в Мадриде совпала с одним из самых успешных отрезков в истории клуба: три чемпионства (в конце сезона должно добавиться четвертое), пять побед в Лиге чемпионов (возможно, будет шесть) и еще свыше десятка других трофеев. И во всех этих триумфах хорват играл важнейшую роль.
Даже сейчас, когда игровое время Модрича снизилось, его влияние окутывает всю команду — от доверия в важнейших матчах до работы с будущими и уже настоящими звездами «Сантьяго Бернабеу». Модрич — олицетворение искусства полузащиты. Его пасы внешней стороной стопы, изящные уходы от соперников и другие элегантные (а главное — эффективные) действия делали «Реал» машиной по завоеванию трофеев. И Лука сделал все, чтобы еще годы после его ухода эта динамика сохранялась.
Ну а нам остается смаковать последние выступления Модрича в футболке «Реала». Хотя белокурый гений уже приучил нас, что он и волшебство — понятия идентичные, потому вряд ли мы сильно удивимся, если в «Реале» примут решение, что в следующем сезоне качества Луки команде еще пригодятся.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|31
|24
|6
|1
|67-20
|78
|
2
|Барселона
|31
|21
|7
|3
|62-34
|70
|
3
|Жирона
|32
|21
|5
|6
|67-40
|68
|
4
|Атлетико
|31
|19
|4
|8
|59-36
|61
|
5
|Атлетик
|32
|16
|10
|6
|52-30
|58
|
6
|Р. Сосьедад
|31
|13
|11
|7
|45-33
|50
|
7
|Бетис
|32
|12
|12
|8
|40-38
|48
|
8
|Валенсия
|32
|13
|8
|11
|35-34
|47
|
9
|Вильярреал
|31
|10
|9
|12
|49-54
|39
|
10
|Хетафе
|31
|9
|12
|10
|37-43
|39
|
11
|Осасуна
|32
|11
|6
|15
|37-46
|39
|
12
|Лас-Пальмас
|32
|10
|7
|15
|30-39
|37
|
13
|Севилья
|31
|8
|10
|13
|39-44
|34
|
14
|Р. Вальекано
|32
|7
|13
|12
|27-39
|34
|
15
|Алавес
|31
|8
|8
|15
|26-38
|32
|
16
|Мальорка
|31
|6
|13
|12
|25-36
|31
|
17
|Сельта
|32
|7
|10
|15
|37-47
|31
|
18
|Кадис
|32
|4
|13
|15
|22-45
|25
|
19
|Гранада
|32
|3
|9
|20
|33-61
|18
|
20
|Альмерия
|31
|1
|11
|19
|30-62
|14
|19.04
|22:00
|
Атлетик – Гранада
|1 : 1
|20.04
|15:00
|
Сельта – Лас-Пальмас
|4 : 1
|20.04
|17:15
|
Р. Вальекано – Осасуна
|2 : 1
|20.04
|19:30
|
Валенсия – Бетис
|1 : 2
|20.04
|22:00
|
Жирона – Кадис
|4 : 1
|21.04
|15:00
|
Хетафе – Р. Сосьедад
|- : -
|21.04
|17:15
|
Альмерия – Вильярреал
|- : -
|21.04
|19:30
|
Алавес – Атлетико
|- : -
|21.04
|22:00
|
Реал – Барселона
|- : -
|22.04
|22:00
|
Севилья – Мальорка
|- : -
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|18
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|23
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3