«Луис Энрике хотел убить судью и Тассотти». 27 лет назад матч Италии и Испании завершился грандиозным скандалом

Главному тренеру «красной фурии» есть за что мстить.

Для главного тренера сборной Испании Луиса Энрике предстоящий полуфинал Евро-2020 с Италией — особенный. В качестве игрока он встречался со «скуадрой адзуррой» в четвертьфинале ЧМ-1994, и тогда ему противостоял другой тренер с нынешнего чемпионата Европы. Нет, это не Роберто Манчини — он не попал в заявку, уйдя из сборной из-за конфликта с тогдашним главным тренером Арриго Сакки. Энрике запомнил тот матч благодаря Мауро Тассотти — помощнику Андрея Шевченко в сборной Украины.

Путь в 1/4 финала у команд получился разным. Ситуация в группе, где играла Италия, была уникальной: все четыре команды набрали по 4 очка. В итоге итальянцы прошли в плей-офф с третьего места только благодаря тому, что забили на гол больше Норвегии. В 1/8 финала они вышли на Нигерию. «Скуадра адзурра» уступала в счете с середины первого тайма, пока на 88-й минуте Роберто Баджо не сравнял счет. Он же добил нигерийцев точным ударом с пенальти в дополнительное время — 2:1.

Испанцы двигались по сетке чуть увереннее. После ничьих с Кореей (2:2) и действующими чемпионами мира немцами (1:1) команда Хавьера Клементе разобралась с Боливией (3:1) в последнем туре группового этапа и со Швейцарией (3:0) в 1/8 финала.

У итальянцев к четвертьфиналу вернулся отбывший дисквалификацию основной вратарь Джанлука Пальюка. Он не раз выручал по ходу матча. До первого гола игра была довольно закрытой. Счет на 25-й минуте открыл однофамилец главной итальянской звезды тех лет — Дино Баджо. Полузащитник пробил Андони Субасаррету мощным дальним ударом. Больше в первом тайме явных голевых моментов команды создать не смогли.

После перерыва испанцы бросились отыгрываться, и на 58-й минуте смогли это сделать. Получив передачу от Серхи, Луис Энрике в борьбе с Алессандро Костакуртой изящно вернул тому мяч пяткой, а защитник уже прострелил на Хосе Каминеро, который пробил в Пауло Мальдини, от чьей ноги мяч попал в ворота.

С середины второго тайма пошел веселый открытый футбол, соперники обменивались опасными моментами, пока на 88-й минуте Джузеппе Синьори не вывел Роберто Баджо один на один с Субисарретой. «Божественный хвостик» убежал от голкипера и забил в пустые ворота.

Испанцам нужно было отыгрываться во второй раз. «Красная фурия» прибегла к навалу, и при одном из навесов Тассотти в штрафной площади локтем зарядил по носу Луису Энрике. Мяч полетел в другую сторону от этой парочки, судья из Венгрии Шандор Пул и его ассистенты проглядели эпизод. Подошедший позднее к рефери с разбитым носом и окровавленными лицом и футболкой Луис Энрике ничего не смог доказать. По правилам — это пенальти. Однако испанцы остались без 11-метрового и вылетели с чемпионата мира.

Физиотерапевт сборной Испании Сенен Кортегосо описал эмоции Луиса Энрике: «Он хотел убить рефери и Тассоти. Энрике не был собой. Мне потребовалось много времени, чтобы его успокоить».

В отличие от судьи Пула, который, кстати, получил назначение на финал ЧМ-1994 между Италией и Бразилией, ФИФА не оставила момент без внимания. Тассотти получил 8-матчевую дисквалификацию и пропустил остаток турнира. Больше за сборную Тассотти, которому тогда уже было 34 года, не играл.

Итальянец, кстати, свою вину не отрицал: «Я поступил очень глупо и уже через минуту пожалел об этом. Хочу помириться и попросить прощения, но пойму, если он не примет мои извинения и не пожмет мне руку».

В 2011 году Луис Энрике и Тассотти встретились снова — первый был главным тренером «Ромы», второй входил в тренерский штаб «Милана». Испанец простил Тассотти и пожал ему руку: «С тех пор прошло 17 лет, а, значит, мы стали старше на 17 лет. У меня нет никаких проблем с ним. Такие вещи случаются на поле, и они остаются там же».