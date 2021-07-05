Характер — главное качество «Красной фурии» и ее главного тренера.

Держать удар

Для многих Испания была, а для кого-то до сих пор остается скучной и нудной, и даже десять мячей в ворота Словакии и Хорватии ничего не меняют. Ее еще до Евро критиковали за отсутствие инстинкта убийцы и бессмысленное владение мячом ради владения. Тем не менее «Красная фурия» уже в полуфинале, потому что эта команда такая же по-хорошему упертая, как и ее главный тренер Луис Энрике. И этот человек никогда не искал легких путей.

Чего стоит один переход из «Реала» в «Барселону», где Лучо за первый же сезон в сине-гранатовой футболке забил почти столько же мячей, сколько за пять лет на «Сантьяго Бернабеу». В Мадриде он был универсалом, которым затыкали бреши в составе. Вплоть до опорной зоны и флангов обороны. На «Камп Ноу» Энрике доигрался до звания игрока года, выступая в связке с великим Роналдо, получил в наследство от Хосепа Гвардиолы капитанскую повязку и завоевал кучу трофеев.

При этом Лучо всегда производил впечатление трудяги, который не эксплуатирует данный свыше талант, а делает себя сам. И в тренерской карьере его работу часто недооценивали. Даже в «Барселоне» после требла в первом же сезоне на смену восторгам довольно быстро пришла критика. Однако, оказавшись в очевидном творческом кризисе, Энрике умел держать удар.

Его ведь буквально сравняли с землей после крупного поражения от «ПСЖ» в Лиге чемпионов, на что тренер ответил одним из самых великих камбэков в истории футбола, золотыми буквами вписав легендарные 6:1 в историю «Барселоны». И пусть продолжения не последовало — данный эпизод в тренерской карьере Лучо показателен.

Драма и трагедия

История взаимоотношений Энрике со сборной, которую он принял после провального для Испании ЧМ-2018, — настоящая драма. Прежде всего — жизненная, потому что после ярчайшего начала, где в числе прочего были 6:0 против Германии в Лиге наций, тренер оставил пост по личным причинам. У Лучо умирала дочь, и необходимость быть рядом с семьей оказалась важнее выполнения профессиональных обязанностей.

Подразумевавшееся изначально возвращение в национальную команду сразу после того, как «Красная фурия» отобралась на Евро-2020, обернулось еще одной тяжелой историей. Лучо напрочь испортил отношения со своим бывшим помощником Робертом Морено, который помогал ему со времен тренерского дебюта в «Барселоне Б». Тот после успешной квалификации хотел остаться во главе сборной и на европейском первенстве и только потом вернуться к должности ассистента.

Это категорически не устроило Энрике, который назвал поведение Морено предательством и вывел из-под удара руководство испанской федерации, заявив, что только он сам принимал решение об увольнении помощника. Понятно, что в коллективе это понравилось не всем, однако тренер показал: он может принимать сложные и непопулярные решения. И это умение потребовалось перед Евро-2020, когда в заявку не попал ни один футболист «Реала», что гарантировало постоянное давление и критику из Мадрида.

При этом тренер руководствовался исключительно футбольными причинами, потому что Иско и Марко Асенсио на место в сборной не наиграли, а Дани Карвахаля и Серхио Рамоса замучили травмы. Обиднее всех было экс-капитану «Реала», только трудно упрекнуть Энрике в какой-то предвзятости. Напротив, весной он упорно продолжал вызывать Рамоса, не только веря в лучшее, но и дав ему возможность установить новый рекорд по числу матчей за сборную.

Один за всех

Для Лучо в принципе характерна вера в своих футболистов. Когда в сборной случилась вспышка коронавируса, он ждал возвращения заболевшего первым Серхио Бускетса, и стоило ветерану восстановиться к финишу группового турнира, победный пазл наконец-то сложился. До этого главный тренер стойко держал оборону, и когда половина Испании травила губившего голевые моменты Альваро Морату, накануне очередного матча отрезал: «Завтра мы сыграем с ним и еще десятью футболистами». Потом — после дикого автогола против Швейцарии — Энрике поддержал вратаря Унаи Симона, заметив: «Опасны систематические ошибки, но случайные ошибки сиюминутны».

Для футболистов это важно, и есть ощущение, что подобные истории только улучшали атмосферу в коллективе, о которой Энрике восторженно отзывался еще перед стартом турнира. Но главное — они приносят результат. Мората забил победный мяч Хорватии, отпраздновав взятие ворот с тренером, и заявил, что Лучо оказывает ему поддержку, которой в его карьере никогда не было. Симон, вытащив серию 11-метровых со Швейцарией, заметил, что выиграть помогла беседа с Энрике.

И это не слепая вера, а необходимость. Мората не такой забивной, как Жерар Морено, но он важен в прессинге. Симон классно играет ногами и, в отличие от Давида Де Хеа, является специалистом по отражению пенальти. Эти детали помогают нивелировать проблемы, которых у нынешней Испании хватает. Молодежи недостает опыта, форварды соревнуются в количестве нереализованных моментов, а защитники привозят голы на ровном месте.

Однако это настоящая команда, где один за всех и все за одного. Опытный Коке восторгается игрой 18-летнего Педри, Эймерик Ляпорт говорит журналистам, что Мората заткнет рот критикам хет-триком. Футболисты поддерживают друг друга и словами, и делом, и это — заслуга главного тренера, который в отсутствие Рамоса словно взвалил на себя еще и функции капитана и вожака.

После того как Испания попала в четверку лучших крупного турнира впервые с триумфа на Евро-2012, Лучо уже может чувствовать себя моральным победителем. Однако аппетит приходит во время еды, и теперь еще недавно отказывавшийся называть свою команду фаворитом тренер говорит: «Очень глупо думать, что мы или любой другой полуфиналист удовлетворимся этим результатом. Мы намерены добраться до финала и выиграть его». Ну а к Италии у Энрике есть непогашенный счет 27-летней давности — за поражение в четвертьфинале ЧМ-1994.