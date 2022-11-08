Футбол
Испания
Новости Видео Лига 1 Лига 2 Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 01:30

«Пчелы» покусали «Реал». Мадрид без Бензема за два тура подарил лидерство «Барселоне»

«Реал» уступил «Райо Вальекано» и потерпел первое поражение в ла лиге
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
7 ноября. «Райо Вальекано» — «Реал» (3:2).
Фото Reuters
Тур ла лиги завершился сенсационным поражением чемпиона.
Испания. Лига 1. 13-й тур
07 нояб, 23:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
3:2
Реал

Запомнилось, как по-разному реагировали на последние кризисные явления испанские топ-клубы. В «Барселоне» после вылета из Лиги чемпионов только и разговоров, что о зимней трансферной кампании. Причем близкие к сине-гранатовым инсайдеры уверяют, что неудача приведет не к экономии средств по причине части выпавших еврокубковых доходов, а к увеличению числа новичков.

Когда же пару раз споткнулся «Реал», Карло Анчелотти в ответ на вопрос о зимних трансферах — ровно, как и год назад — отрезал: «У нас есть состав, который не изменится до конца сезона».

Между тем проблема отсутствия альтернативы Бензема очевидна. И речь не только о голах и передачах, но и в системном влиянии форварда на командную игру. В движении и колоссальном объеме работы в центральной зоне. В прессинге, где француз — один из лучших в мире в своем амплуа.

И как раз сейчас у обладателя «Золотого мяча» мышечные проблемы. Они возникли снова, если вспомнить, что первый раз в нынешнем сезоне Бензема пропустил три недели в сентябре. В октябре было две паузы, а возвращение в строй оказалось кратковременным. И хотя Анчелотти уверяет, что форвард может сыграть в четверг против «Кадиса», даже в сборной Франции сомневаются в готовности Бензема к старту ЧМ-2022.

Летом у штаба «Реала» был альтернативный план на такие случаи, однако Азар в роли «ложной девятки» оказался столь же несостоятелен, как и на протяжении большей части своей мадридской карьеры. Поэтому ставка теперь делается на Родриго, и Анчелотти даже уверяет, что бразильцу роль центрального нападающего подходит идеально.

Если это глобальный план, то форварду придется менять позицию уже во второй раз с момента перехода в «Реал». В «Сантосе» Родриго был левым нападающим, а так как в Мадриде есть Винисиус Жуниор, — перешел направо. Что до текущей роли 21-летнего футболиста, то для нее у него есть скорость, техника и умение находить свободные зоны.

Но Родриго не может, подобно Бензема, работать в прессинге или продавливать защитников, и тем более с его телосложением и ростом (174 см) не приходится говорить о голах со «второго этажа». То есть, опция «подачи в штрафную» — кроме очевидных ситуаций со свободным пространством — в текущей конфигурации у «Реала» отключена.

Исключение — стандартные положения, где можно задействовать мощь центральных защитников. Как раз это сделал в понедельник при подаче углового Эдер Милитао всего через три минуты после того, как ВАР обратил внимание арбитра на падение в штрафной Асенсио, и Модрич безупречно исполнил пенальти. «Реал» на этом отрезке был самим собой, перевернув игру, которая шла отнюдь не по сценарию сливочных.

И, кажется, у «Райо Вальекано» есть персональный рецепт против каждого гранда. Для «Барселоны», которая не может забить «пчелам» на протяжении трех матчей, это бетон в обороне. С «Реалом» же команда Андони Ираолы брала свое здоровой наглостью и давлением на слабые точки чемпиона. В центре поля, например, был далек от идеала Тшуамени, который как минимум в силу молодости еще не может считаться полноценной заменой Каземиро.

Ну а Карвахаль — при всех его заслугах и бешеной самоотдаче — уже давно не образец надежности в обороне. Это из-под него сравнял счет в конце первого тайма отличившийся в третьем матче подряд Альваро Гарсия. И этот же игрок «Райо» в борьбе с Карвахалем заставил того невольно сыграть рукой в собственной штрафной. А когда Куртуа отразил пенальти, арбитр, если довериться трансляции, дал Трехо шанс на вторую попытку по двум причинам. Из-за того, что голкипер не стоял на линии ворот, и в связи с чрезмерным рвением вбежавшего в штрафную до удара Карвахаля, который за счет этого нарушения оказался первым у отскочившего мяча и выбил его за пределы поля.

Эпизод с пенальти в матче «Райо Вальекано» — «Реал».
Эпизод с пенальти в матче «Райо Вальекано» — «Реал».

А в свои 3:2 «Райо» вцепился зубами. И выстоял, благодаря знанию, что делать. Много ли вы видели за почти 100 сыгранных минут прорывов Винисиуса Жуниора? А уже фирменных ударов Вальверде, которые наводили ужас на «Барселону» и «Атлетико»? Ну а вышедший на замену Камавинга — далеко не Кроос, который после первого в карьере удаления не сыграл в дерби из-за дисквалификации.

Спасателей без Бензема не нашлось, и вот уже казавшийся безупречным «Реал» после фиаско с «Райо» и ничьей с «Жироной» уступил первое место «Барселоне». В прошлом туре все списали на судей. Возможно, и сейчас будут говорить на эту тему, но пенять стоит исключительно на себя. И проводить работу над ошибками, чтобы уже после чемпионата мира начинать погоню за разбитой в класико «Барсой».

Карим Бензема
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Победил рак и вернулся в хоккей. Молодой талант России справился со смертельной угрозой
Команда Овечкина может стать безнадежным аутсайдером. «Вашингтон» играет все хуже и хуже
Путин намерен лично обсудить с россиянами выплаты мобилизованным
Умер композитор и создатель группы «Ласковый май» Кузнецов
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Оскорбления «Реала», средний палец и поддержка независимости. Для «Барселоны» Пике был больше чем просто футболист
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 13 11 1 1 31-4 34
2
 Реал 13 10 2 1 31-13 32
3
 Атлетико 13 7 3 3 21-13 24
4
 Бетис 13 7 3 3 17-9 24
5
 Осасуна 13 7 2 4 15-12 23
6
 Р. Сосьедад 13 7 2 4 17-16 23
7
 Атлетик 13 6 3 4 21-14 21
8
 Р. Вальекано 13 6 3 4 20-16 21
9
 Вильярреал 13 5 3 5 14-10 18
10
 Вальядолид 13 5 2 6 13-18 17
11
 Мальорка 13 4 4 5 12-13 16
12
 Валенсия 13 4 4 5 19-15 16
13
 Хетафе 13 3 5 5 12-19 14
14
 Альмерия 13 4 1 8 15-22 13
15
 Жирона 13 3 4 6 18-21 13
16
 Эспаньол 13 2 6 5 16-21 12
17
 Сельта 13 3 2 8 14-26 11
18
 Севилья 13 2 5 6 12-20 11
19
 Кадис 13 2 5 6 8-24 11
20
 Эльче 13 0 4 9 9-29 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.11 23:00
Жирона – Атлетик
 2 : 1
5.11 16:00
Хетафе – Кадис
 0 : 0
5.11 18:15
Вальядолид – Эльче
 2 : 1
5.11 20:30
Сельта – Осасуна
 1 : 2
5.11 23:00
Барселона – Альмерия
 2 : 0
6.11 16:00
Атлетико – Эспаньол
 1 : 1
6.11 18:15
Р. Сосьедад – Валенсия
 1 : 1
6.11 20:30
Вильярреал – Мальорка
 0 : 2
6.11 23:00
Бетис – Севилья
 1 : 1
7.11 23:00
Р. Вальекано – Реал
 3 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 11 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 6 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 11 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости