«Пчелы» покусали «Реал». Мадрид без Бензема за два тура подарил лидерство «Барселоне»
Запомнилось, как по-разному реагировали на последние кризисные явления испанские топ-клубы. В «Барселоне» после вылета из Лиги чемпионов только и разговоров, что о зимней трансферной кампании. Причем близкие к сине-гранатовым инсайдеры уверяют, что неудача приведет не к экономии средств по причине части выпавших еврокубковых доходов, а к увеличению числа новичков.
Когда же пару раз споткнулся «Реал», Карло Анчелотти в ответ на вопрос о зимних трансферах — ровно, как и год назад — отрезал: «У нас есть состав, который не изменится до конца сезона».
Между тем проблема отсутствия альтернативы Бензема очевидна. И речь не только о голах и передачах, но и в системном влиянии форварда на командную игру. В движении и колоссальном объеме работы в центральной зоне. В прессинге, где француз — один из лучших в мире в своем амплуа.
И как раз сейчас у обладателя «Золотого мяча» мышечные проблемы. Они возникли снова, если вспомнить, что первый раз в нынешнем сезоне Бензема пропустил три недели в сентябре. В октябре было две паузы, а возвращение в строй оказалось кратковременным. И хотя Анчелотти уверяет, что форвард может сыграть в четверг против «Кадиса», даже в сборной Франции сомневаются в готовности Бензема к старту ЧМ-2022.
Летом у штаба «Реала» был альтернативный план на такие случаи, однако Азар в роли «ложной девятки» оказался столь же несостоятелен, как и на протяжении большей части своей мадридской карьеры. Поэтому ставка теперь делается на Родриго, и Анчелотти даже уверяет, что бразильцу роль центрального нападающего подходит идеально.
Если это глобальный план, то форварду придется менять позицию уже во второй раз с момента перехода в «Реал». В «Сантосе» Родриго был левым нападающим, а так как в Мадриде есть Винисиус Жуниор, — перешел направо. Что до текущей роли 21-летнего футболиста, то для нее у него есть скорость, техника и умение находить свободные зоны.
?? HT: @RayoVallecano 2-2 @realmadriden— Real Madrid C.F. ??? (@realmadriden) November 7, 2022
? Santi Comesa?a 5', ?lvaro 44'; @lukamodric10 37' (p), @edermilitao 41'#RayoRealMadrid pic.twitter.com/sRcd5q8ZVW
Но Родриго не может, подобно Бензема, работать в прессинге или продавливать защитников, и тем более с его телосложением и ростом (174 см) не приходится говорить о голах со «второго этажа». То есть, опция «подачи в штрафную» — кроме очевидных ситуаций со свободным пространством — в текущей конфигурации у «Реала» отключена.
Исключение — стандартные положения, где можно задействовать мощь центральных защитников. Как раз это сделал в понедельник при подаче углового Эдер Милитао всего через три минуты после того, как ВАР обратил внимание арбитра на падение в штрафной Асенсио, и Модрич безупречно исполнил пенальти. «Реал» на этом отрезке был самим собой, перевернув игру, которая шла отнюдь не по сценарию сливочных.
И, кажется, у «Райо Вальекано» есть персональный рецепт против каждого гранда. Для «Барселоны», которая не может забить «пчелам» на протяжении трех матчей, это бетон в обороне. С «Реалом» же команда Андони Ираолы брала свое здоровой наглостью и давлением на слабые точки чемпиона. В центре поля, например, был далек от идеала Тшуамени, который как минимум в силу молодости еще не может считаться полноценной заменой Каземиро.
Ну а Карвахаль — при всех его заслугах и бешеной самоотдаче — уже давно не образец надежности в обороне. Это из-под него сравнял счет в конце первого тайма отличившийся в третьем матче подряд Альваро Гарсия. И этот же игрок «Райо» в борьбе с Карвахалем заставил того невольно сыграть рукой в собственной штрафной. А когда Куртуа отразил пенальти, арбитр, если довериться трансляции, дал Трехо шанс на вторую попытку по двум причинам. Из-за того, что голкипер не стоял на линии ворот, и в связи с чрезмерным рвением вбежавшего в штрафную до удара Карвахаля, который за счет этого нарушения оказался первым у отскочившего мяча и выбил его за пределы поля.
А в свои 3:2 «Райо» вцепился зубами. И выстоял, благодаря знанию, что делать. Много ли вы видели за почти 100 сыгранных минут прорывов Винисиуса Жуниора? А уже фирменных ударов Вальверде, которые наводили ужас на «Барселону» и «Атлетико»? Ну а вышедший на замену Камавинга — далеко не Кроос, который после первого в карьере удаления не сыграл в дерби из-за дисквалификации.
Спасателей без Бензема не нашлось, и вот уже казавшийся безупречным «Реал» после фиаско с «Райо» и ничьей с «Жироной» уступил первое место «Барселоне». В прошлом туре все списали на судей. Возможно, и сейчас будут говорить на эту тему, но пенять стоит исключительно на себя. И проводить работу над ошибками, чтобы уже после чемпионата мира начинать погоню за разбитой в класико «Барсой».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|13
|11
|1
|1
|31-4
|34
|
2
|Реал
|13
|10
|2
|1
|31-13
|32
|
3
|Атлетико
|13
|7
|3
|3
|21-13
|24
|
4
|Бетис
|13
|7
|3
|3
|17-9
|24
|
5
|Осасуна
|13
|7
|2
|4
|15-12
|23
|
6
|Р. Сосьедад
|13
|7
|2
|4
|17-16
|23
|
7
|Атлетик
|13
|6
|3
|4
|21-14
|21
|
8
|Р. Вальекано
|13
|6
|3
|4
|20-16
|21
|
9
|Вильярреал
|13
|5
|3
|5
|14-10
|18
|
10
|Вальядолид
|13
|5
|2
|6
|13-18
|17
|
11
|Мальорка
|13
|4
|4
|5
|12-13
|16
|
12
|Валенсия
|13
|4
|4
|5
|19-15
|16
|
13
|Хетафе
|13
|3
|5
|5
|12-19
|14
|
14
|Альмерия
|13
|4
|1
|8
|15-22
|13
|
15
|Жирона
|13
|3
|4
|6
|18-21
|13
|
16
|Эспаньол
|13
|2
|6
|5
|16-21
|12
|
17
|Сельта
|13
|3
|2
|8
|14-26
|11
|
18
|Севилья
|13
|2
|5
|6
|12-20
|11
|
19
|Кадис
|13
|2
|5
|6
|8-24
|11
|
20
|Эльче
|13
|0
|4
|9
|9-29
|4
|4.11
|23:00
|
Жирона – Атлетик
|2 : 1
|5.11
|16:00
|
Хетафе – Кадис
|0 : 0
|5.11
|18:15
|
Вальядолид – Эльче
|2 : 1
|5.11
|20:30
|
Сельта – Осасуна
|1 : 2
|5.11
|23:00
|
Барселона – Альмерия
|2 : 0
|6.11
|16:00
|
Атлетико – Эспаньол
|1 : 1
|6.11
|18:15
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|1 : 1
|6.11
|20:30
|
Вильярреал – Мальорка
|0 : 2
|6.11
|23:00
|
Бетис – Севилья
|1 : 1
|7.11
|23:00
|
Р. Вальекано – Реал
|3 : 2
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|
|
Родригу
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|11
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|6
|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|11
|1
|5