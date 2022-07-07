«Месси сказал: «Да ты молодец! Вон какой классный гол нам положил». Как Кержаков играл за «Севилью»

«СЭ» вспоминает испанский период карьеры Александра Кержакова

«Я перешел в лучший клуб мира!»

В конце декабря 2006 года стало известно, что нападающий «Зенита» Александр Кержаков продолжит карьеру в составе обладателя Кубка УЕФА и Суперкубка Европы — «Севильи». 24-летний форвард, который потерял место в составе питерцев при Дике Адвокате, подписал с испанским клубом пятилетний контракт.

— Я перешел в лучший клуб мира! — такова была первая реакция Кержакова после закрытия сделки.

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи не скрывал своего удовлетворения по поводу подписания нападающего «Зенита»:

— С удовольствием могу констатировать: наш клуб приобрел очень сильного футболиста. Кержаков обладает поставленным ударом с обеих ног, хорошо открывается, уверенно чувствует себя на «втором этаже», старается быть активным на протяжении всего матча... В общем, у этого нападающего нет слабых мест. Несомненно, ему нужно время для адаптации.

— Теперь знаю, как живет серьезный европейский клуб, — говорил россиянин спустя две недели после переезда в Испанию. — Самое главное: игрок здесь думает только о футболе — и ни о чем больше.

— В «Зените» было по-другому?

— Отвечу так: существует множество отличий. Могу теперь понять Коштинью, у которого год назад был конфликт в «Динамо». Португалец привык к иному укладу футбольной жизни, и неудивительно, что некоторые вещи у нас на родине ему показались странными. Вот лишь один, но достаточно характерный пример: в «Севилье» тебе не надо думать о том, что надо почистить бутсы. Снимаешь их после тренировки, идешь в душ, а когда возвращаешься, бутс уже нет — их забрали, чтобы в нужное время вернуть чистыми и готовыми к работе.

— От вас здесь ждут очень многого. Между тем конкуренция среди форвардов в команде нешуточная...

— Очень хочется повариться в этой каше, почувствовать, каков он изнутри — самый сильный национальный чемпионат. Что же до конкуренции, то у меня сложилось впечатление, что она здесь какая-то... добрая, что ли. Все объединены общей идеей, и это чувствуется даже в мелочах. Признаться, давно уже не ощущал подобного.

Александр Кержаков. Фото Getty Images

За новый клуб Кержаков дебютировал 21 января, выйдя на замену за 12 минут до финального свистка матча с «Вильярреалом». Большинство испанских газет оставили его игру без оценки, посчитав, что футболист слишком мало времени провел на поле.

А вот в следующем туре Александр, попав в стартовый состав, смог проявить себя во всей красе. Россиянин стал главным действующим лицом поединка с «Леванте» (4:2). В первом тайме он, продравшись по левому флангу, в падении выдал великолепный пас Кануте, которому оставалось только переправить мяч в пустые ворота. А после перерыва наконец открыл счет и своим голам в Испании, в одно касание замкнув прострел Альфаро.

Испанские газеты не жалели комплиментов в адрес россиянина. «В эпизоде, когда севильцы открыли счет, следует особо отметить замечательный пас Кержакова. Он не стал бить сам, а сыграл на свободного Кануте, которому оставалось лишь переправить мяч в пустые ворота», — писало издание AS.

«В «Зените» я бы получал в два раза больше»

Был он самой заметной фигурой и в игре с «Реал Сосьедад» (0:0). Форвард вполне мог принести своей команде победу, когда, откликнувшись на передачу Адриану с левого фланга, в высоком прыжке пробил головой. Однако мяч угодил в перекладину. Кроме того, в первом тайме случилось два спорных эпизода, когда главный арбитр матча решил не назначать пенальти в ворота гостей. Оба раза в штрафной «Реал Сосьедад» падал Кержаков.

— Я мог остаться в «Зените» и получать в два раза больше, чем раньше, — признался Кержаков через несколько дней после той встречи. — Было предложение. Причем уже после того, как начались мои проблемы. Не захотел. Еще приглашали в один московский клуб на очень хорошие условия. А в «Севилье» я получаю меньше, чем имел в «Зените». И доволен, потому что чувствую себя футболистом, а не финансистом. Да и на жизнь хватает.

— У «Севильи» другая игра?

— Безусловно. Здесь в обороне мяч не держат, как в «Зените» в последние полгода. Тут максимум три-четыре передачи в защите. И на тренировках отрабатывается либо сразу первый пас из обороны, либо перевод мяча на другой фланг, и тогда уже сто процентов — длинная передача вперед. Вся задняя линия у нас владеет быстрым первым или вторым пасом. А болельщики уже после третьей передачи на своей половине начинают своих освистывать. И скорости здесь совсем другие.

Александр Кержаков. Фото Getty Images

Гол «Барселоне», комплимент от Роналдинью

3 марта Кержаков провел, пожалуй, свой лучший матч в составе «Севильи» — против «Барселоны».

Каталонцы вышли вперед на 14-й минуте благодаря голу Роналдинью. Вскоре андалусийцы остались вдесятером, а сине-гранатовые получили право на пенальти, но все тот же Роналдинью не переиграл голкипера.

Переведя дух, хозяева поля вернулись в игру. На 39-й минуте Кержаков, получив пас от Алвеса, резко развернулся, оставив не у дел Маркеса, и мощно пробил в дальний угол — 1:1.

— Мне показалось, что Даниэл Алвес хочет сыграть со мной в «стенку». Но тут же я почувствовал, что Пуйоль прочитал эту комбинацию. Сориентировался в доли секунды — приняв мяч, развернулся и пробил в дальний угол, — рассказывал Кержаков корреспонденту «СЭ».

— Какую установку лично вы получили на этот матч?

— Я действовал на острие атаки, тогда как Кануте расположился чуть сзади. Хуанде Рамос сказал, что Пуйоля, когда он с мячом, можно не прессинговать, а вот за Маркесом нужен глаз да глаз, поскольку именно он чаще всего разгоняет атаки «Барселоны». В итоге, считаю, тренерские задумки удалось выполнить на все сто процентов.

В целом «Барса» всегда верна своему фирменному стилю, она старается убаюкать противника, а потом нанести разящий удар. Теперь я прочувствовал то, что раньше видел лишь по телевизору. Как они держат мяч! У Иньесты или Хави отобрать его практически невозможно. Бороться с этим можно только за счет строжайшей игры в обороне и постоянного прессинга.

Во втором тайме начался футбол на встречных курсах. По-прежнему очень активен был Кержаков, принимавший участие почти во всех атаках своей команды. На 60-й минуте он ловко ушел от Олегера, который сбил россиянина. Даниэл Алвес здорово исполнил штрафной — и «Рамон Санчес Писхуан» затянул победные песни. 2:1!

AS поставило Кержакову высшую оценку «три» наряду с Палопом, Даниэлом Алвесом и вышедшим на замену в первом тайме Марти.

— С кем-нибудь из футболистов «Барселоны» обменялись футболками? — вопрос Кержакову после игры.

— С Месси, когда уходили на перерыв. Тут такое в порядке вещей. Пожелал ему удачи, сказал, что считаю его неординарным игроком. А он в ответ: «Да ты и сам молодец, вон какой красивый гол нам положил».

— С Роналдинью пообщались?

— Перед началом второго тайма, когда мы готовились начать с центра поля, он подмигнул мне и сказал: «А ты хороший футболист!»

Через тур россиянин огорчил «Сельту» (2:0). После паса Марески Кержаков на скорости принял мяч, грамотно укрыл его корпусом от соперника и расчетливым ударом поразил ближний угол.

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Обладатель Кубка УЕФА

В четвертьфинале Кубка УЕФА «Севилье» противостоял «Тоттенхэм». Первая встреча завершилась победой испанцев благодаря голу Кержакова, который поразил ворота голкипера сборной Англии Пола Робинсона.

— После навеса в штрафную Эскюде сбросил мне мяч головой, и я — также головой — нанес точный удар. Особенно приятно, что забил основному вратарю английской сборной. Получилось что-то вроде репетиции взятия ворот в будущих матчах нашей сборной с британцами, — сообщил Кержаков корреспонденту «СЭ» в телефонном разговоре,

Ответная встреча завершилась вничью (2:2), и «Севилья» пробилась в полуфинал турнира, в котором взяла верх над «Осасуной».

Своей игрой россиянин завоевывал себе все большую популярность среди местных болельщиков. Когда он получал мяч, с трибун раздавалось: «О-ле, Кер-са-ков!» На заставке официального интернет-сайта «Севильи» россиянин рекламировал клубную коллекцию одежды.

— Кержаков появился в «Севилье» не случайно, — говорил в те дни Валерий Карпин. — Клуб «вел» его довольно давно и не отказался от намерения приобрести россиянина даже после того, как минувшим летом сделка с «Зенитом» сорвалась. Значит, этот форвард действительно был нужен «Севилье». Не менее важно, что Кержаков попал в играющую команду, которая побеждает чаще, чем проигрывает. В такой ситуации раскрыть свои лучшие качества гораздо проще.

16 мая Кержаков завоевал первый трофей в своей карьере. И сразу — Кубок УЕФА!

В финале «Севилья» в серии пенальти одолела «Эспаньол». Россиянина в стартовом составе не оказалось, а пару севильских форвардов составили Кануте и Луис Фабиану. Александр вышел на замену на 64-й минуте и сразу принес пользу своей команде, заставив сфолить на себе Уртадо. Нарушитель правил тут же увидел перед собой вторую желтую карточку.

— Это удаление резко поменяло ход игры. После него мы должны были выигрывать с крупным счетом еще в основное время. Но дело дошло до пенальти. Не планировалось, что я приму участие в серии 11-метровых. Здорово, что все закончилось так удачно.

Александр Кержаков. Фото Getty Images

Я ведь ничего до сих пор в своей жизни не выигрывал. И такого сплоченного коллектива ни в одной моей команде не было. Вы знаете, подготовка к матчу была просто удивительной. Только представьте себе: вчера в двенадцать часов ночи мы устроили в гостинице гонки с препятствием для массажиста. Повеселились от души! А сегодня ввиду дождя отменили утреннюю разминку, и мы поехали всей командой в супермаркет. В день игры — коллективная поездка за покупками! Для футболиста, выросшего в российских реалиях, подобные вещи кажутся просто невозможными. А они между тем здорово поднимают настроение и добавляют положительных эмоций.

«Кубок УЕФА, который Кержаков поднял над головой, — награда за верно расставленные приоритеты, — писал обозреватель «СЭ». — «Зенит», «Спартак», «Локомотив» — все они были готовы платить игроку больше, чем «Севилья». Но вопреки традициям современного российского футбола нападающий выбрал... футбол. И сегодня мы радуемся за него, одновременно сожалея, что Испания и прочая Европа ассоциируются у людей с настоящим футболом, тогда как Россия — в первую очередь с деньгами. Наблюдая за матчами «Севильи», не устаю поражаться переменам, которые происходят на Пиренеях с Кержаковым. Его знаменитая формула 4Б («бил, бью и буду бить») давно уже неактуальна: пара-тройка голевых передач, которые питерец отдал в этом сезоне Кануте, достойны стопы Зидана и Черенкова. Еще недавно никому в голову не могло прийти, что Кержаков способен так пасовать! Мы аплодируем Кержакову за то, что он нашел в себе силы не удовлетвориться ролью первого парня на деревне».

Александр Кержаков. Фото Getty Images

Победа над «Реалом»

В ла лиге «Севилья» заняла третье место (чемпионом стал «Реал»). Кроме того, команда Хуанде Рамоса завоевала Кубок Испании, переиграв «Хетафе» (1:0, гол на счету Кануте). Таким образом, за один сезон Кержаков стал обладателем сразу двух значимых трофеев.

Накануне матча за Суперкубок защитник «Реала» Серхио Рамос отдал должное российскому футболисту:

— У этого форварда очень высокий потенциал, и для «Севильи» он стал хорошим приобретением. Играть против Кержакова непросто любому защитнику. Он выполняет большой объем работы без мяча, прессингуя соперника по всему полю. У него есть чувство гола — самое важное качество для футболиста его амплуа. Когда играешь против Кержакова, нельзя давать ему пространство, потому что он способен обмануть противника и убежать к чужим воротам.

Впрочем, в первой игре (1:0) Кержаков остался в запасе. А во второй (5:3) вышел на замену на 71-й минуте, заняв место в... полузащите. Россиянин картины отнюдь не испортил. Более того, на его счету голевая передача Кануте, который стал героем встречи, оформив хет-трик в ворота Касильяса.

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— Мы быстро поняли, что попали с Кержаковым в яблочко, — хвалил своего подопечного Хуанде Рамос. — Он с первого дня тренировался с большим желанием, демонстрировал, что не боится конкуренции и очень хочет пробиться в основной состав. Александр серьезно помог нам по ходу прошлого сезона и, не сомневаюсь, пригодится и в будущем. Хотел бы отметить человеческие качества россиянина. Нередко бывает, что клуб приобретает хорошего футболиста, но у того не получается заиграть на должном уровне из-за психологической несовместимости с новыми партнерами. С Кержаковым подобных проблем не было. Он легко вписался в команду.

Уход Рамоса, потеря места в составе

Однако затем «Севилья» потерпела четыре поражения кряду. Рамос покинул свой пост (инициатива расставания исходила именно от него), получив предложение от «Тоттенхэма», а на его место пришел Мануэль Хименес — рекордсмен клуба по числу проведенных матчей.

Новый наставник сделал ставку в нападении на Кануте и Луиса Фабиану. Ситуация осложнялась тем, что Кержаков начал получать травмы на тренировках и во время пребывания в сборной России, в связи с чем вынужденно пропустил целый ряд игр. В итоге с октября по декабрь он принял участие лишь в пяти встречах ла лиги и результативными действиями не отметился.

Внешне Александр сохранял спокойствие.

— Все по-прежнему в моих руках, — говорил он в ноябре. — То, что пропустил несколько игр из-за болезни, конечно, не могло не сказаться — Кануте и Луис Фабиану играли в это время здорово, регулярно забивали. И менять их только из-за того, что я выздоровел, было бы нелогично. Сам на месте тренера не стал бы этого делать. Но никто не мешает мне отвоевать место на поле в конкурентной борьбе, что и собираюсь сделать.

— Значит, мысли о смене клуба вас не посещают?

— Как они могут меня посещать, если у меня действующий контракт? Это юридически невозможно.

Однако в январе 2008 года его риторика уже изменилась.

— Разумеется, нынешнее положение дел меня не устраивает. Хочется чаще выходить на поле.

— Существует ли вероятность того, что уже в ближайшее время вы смените клуб?

— Не могу исключать такой возможности.

Вскоре несколько английских и испанских СМИ сообщили о том, что главный тренер «Тоттенхэма» Хуанде Рамос намерен пригласить в свою команду форварда российской сборной.

— Мне очень приятно, что Рамос проявляет ко мне интерес, — сказал Кержаков корреспонденту «СЭ». — Вместе мы пережили немало радостных минут в «Севилье», выиграли Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании. Однако пока конкретной информацией на этот счет я не обладаю, так что сказать мне по большому счету нечего.

Кержакова также сватали в «ПСЖ», но до конкретики дело не дошло. К тому же в «Севилье» давали понять, что не планируют расставаться с российским футболистом.

— Сашу продавать не будем, — уверенно заявлял заместитель спортивного директора клуба Орта. — Во-первых, он с учетом денег, потраченных на его покупку, и своей зарплаты стоит 7-8 миллионов евро, а столько за него сейчас не дадут. Мы же не можем продавать игрока себе в убыток. Во-вторых, предложений по Кержакову пока нет. А в-третьих, я знаю Сашин характер и думаю, он еще принесет пользу «Севилье».

В январе Кержаков выходил в стартовом составе «Севильи» в двух турах кряду, однако не забил.

— Из всех последних месяцев именно в январе я получил наибольшую игровую практику. Времени, чтобы проявить себя, считаю, было достаточно. Увы, ни одного гола забить не удалось. Сказалось то, что до этого играл крайне редко. Не думаю, что потерял уверенность в своих силах, но не отразиться на внутреннем состоянии вся эта история не могла, — констатировал Кержаков.

Александр Кержаков. Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

«Динамо»

Зимнее трансферное окно в Европе закрылось, а положение Кержакова в «Севилье» за полгода до чемпионата Европы отнюдь не менялось в лучшую сторону.

В феврале появилась информация о предметном интересе к Кержакову со стороны московского «Динамо». Вскоре она обрела реальные очертания. Бело-голубые подписали 25-летнего форварда, заплатив за него в районе 8 миллионов евро.

Вот как тогда прокомментировал расставание с российским легионером Маноло Хименес:

— Кержаков — футболист очень высокого уровня. Однако с начала этого года его голова была занята другими мыслями. Он постоянно думал о предложениях из других клубов. Если игрок несчастлив в нашей команде, надо искать какой-то выход из ситуации.

— Со стороны создается впечатление, что ваша жизнь в «Севилье» разделилась на две части: счастливую — при Хуанде Рамосе, и невеселую — при Маноло Хименесе, — спросил Кержакова корреспондент «СЭ» в марте 2008 года.

— Нет, не соглашусь с этим. Я начал задумываться о том, чтобы покинуть клуб, еще до ухода из «Севильи» Хуанде Рамоса. Уже при нем перестал получать столько игрового времени, сколько в прошлом сезоне. А быть третьим нападающим мне не хотелось.

— С приходом Хименеса сразу почувствовали, что на лучшее рассчитывать не приходится?

— Да, новый тренер незамедлительно дал понять, что я остаюсь в запасе. Во всех интервью Хименес подчеркивал: для него лучшие форварды на свете — Кануте и Луис Фабиану.

— У вас совесть чиста: сделали все, чтобы завоевать расположение тренеров?

— Я старался по максимуму, но Кануте и Луис Фабиану действительно играют очень здорово. Они много забивают, а именно это и требуется от нападающих.

— Конкурировать было невозможно?

— В ближайшей перспективе изменить ситуацию не представлялось реальным. Им доверяли, а они оправдывали доверие. Кто же станет убирать успешных форвардов? Понимаю, что в футболе все может в любой момент развернуться на 180 градусов, я мог начать попадать в состав. Иногда ведь выпускали все же с первых минут. Однако мне не нравится подход, когда говорят: минуте на 50-й тебя заменю. Я не чувствовал доверия, возможно, из-за этого и проявлял себя хуже, чем мог.

— Не проводись в этом году чемпионат Европы, это что-то меняло бы?

— Нет. Все равно я хотел бы играть, следовательно, требовалось уходить из «Севильи». Если стану постоянно выходить на поле, проявлять себя, получу вызов в сборную, о чем мечтает любой футболист. А проводится чемпионат Европы в этом году или в следующем — неважно.

Игра Кержакова за «Динамо» в марте — мае (10 матчей, два гола) не убедила Гуса Хиддинка, и голландец не включил его в заявку на чемпионат Европы-2008...

За «Севилью» во всех турнирах Александр провел 44 встречи, забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи.