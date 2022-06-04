Александр Кержаков: «Не могу представить, что работаю в «Спартаке»
«Нижний Новгород»
— Геннадий Орлов заявил в интервью «СЭ»: «Хочу, чтобы Кержаков в будущем сменил Семака в «Зените». Интересный сюжет получится. Согласны?
- Конечно, мне приятно это слышать. Спасибо за оценку. Я понимаю, что это лишь авансы. Мне еще много над чем нужно работать.
— Многие удивлены, что вы не продлили контракт с «Нижним Новгородом». Хотя команда осталась в РПЛ и финишировала вслед за «Спартаком». Что пошло не так?
- Все находится в стадии обсуждения. Да, мне приятны слова поддержки от многих, но ситуация не настолько критична, как ее преподносят.
— А конкретнее? А то уже на ваше место отправляют Михаила Галактионова.
- Все зависит от руководства клуба и области. С менеджментом «Нижнего Новгорода» мы уже обсудили условия контракта. Все всех устроило. В скором времени должна состояться встреча генерального директора с руководством области. На ней, как я понимаю, будет решаться вопрос и о главном тренере на следующий сезон.
— Скажите честно: если бы год назад вам сказали, что вы займете 11-е место в РПЛ с командой-дебютантом, но вопрос с контрактом не будет решен, вы бы удивились?
- Честно, я даже об этом не задумывался. Наверное, я бы больше удивился, если бы мне сказали, что мы займем место вслед за «Спартаком» и обойдем «Рубин». Вот это бы меня удивило больше.
— А что ответите тем людям, которые заявляли, что вы попросили больше денег и из-за этого завис вопрос с контрактом?
- Как я сказал ранее, обо всех условиях мы договорились. Дело не в деньгах, это точно.
— Если контракт все-таки не продлят, то вы готовы вернуться в ФНЛ?
— Сейчас я в стадии переговоров о продлении контракта с клубом, в котором мне все нравится и где я хотел бы продолжить тренерскую карьеру. Поэтому пока не рассматриваю никакие варианты.
— Ваша семья была с вами в Нижнем?
- Да. Мы все вместе были в Нижнем, а Игорь, мой сын, окончил там второй класс и перевелся в третий.
— И как вам город? Все нравится?
- Нижегородская область не чужая для меня земля. Мой отец из Дзержинска, это в двадцати минутах от Нижнего. А что касается города, то он очень красивый. Нам очень комфортно.
Тренерство
— Давайте чуть раскроем специфику работы тренера Кержакова. Для вас, например, нормально устроить тим-билдинг, где футболистам можно будет выпить?
- Нет. Единственное, что было при мне: футболисты выпили легкие алкогольные напитки, после того как мы выполнили поставленную задачу.
— А в остальных случаях?
- Нет, такого я не могу представить. На мой взгляд, алкоголь сильно влияет на организм спортсмена, на его восстановление и функциональное состояние. Есть промежутки между сезонами, и в это время спортсмен может себе позволить немножко расслабиться, но только в первую неделю отпуска!
— Что тренер Кержаков никогда не простит футболистам?
- Никогда — это не совсем уместное слово. Я не приемлю нарушение игроком командной дисциплины на футбольном поле и вне его. Мне это сложно простить.
— Давайте представим ситуацию: игрок пришел после гулянки на тренировку.
- То мы с ним расстаемся и он сразу едет домой.
— Отчисление или крупный штраф?
- В моей практике был один такой случай. Футболист сразу же поехал домой. Я его попросил зайти к руководству и рассчитаться. Для меня дисциплина — это залог успеха.
— А драки, конфликты случались в бытность тренером? Приходилось разнимать футболистов?
- Нет, такого не было. И в этом заслуга не только тренерского штаба, но и самих футболистов. Мне повезло, что у нас образовалась настоящая команда. И я всегда верил, что мы добьемся поставленной задачи.
— С дисциплиной разобрались. Идем дальше. Судейство в РПЛ. Беспредел или не все так плохо?
- У меня есть принцип: судьи не обсуждают мою работу, а я не обсуждаю их.
— А как вам предложение Спартака Гогниева о введении флеш-интервью с судьями?
- Наверное, мне было бы интереснее слышать переговоры судьи с ВАР. Вот это было бы интереснее: почему в том или ином моменте принимается определенное решение, как это практикуется в австралийской лиге.
— А есть ли у вас табу? Например, команда, которую вы никогда не возглавите? Представим, что вас позвали работать в московский «Спартак».
- Я даже не могу такое представить.
— То есть такого точно не будет?
- Еще раз: я никак не могу представить, что я работаю в московском «Спартаке».
Быстров и Аршавин
— У вас небольшая разница в возрасте с игроками «Нижнего Новгорода». Все обращаются на «вы»?
- Да, конечно. Игроки прекрасно понимают субординацию. И я не слышал, чтобы кто-то обращался ко мне на «ты». Например, с Лешей Козловым мы вместе играли в сборной, но он такой же футболист для меня, как и другие ребята. Нет никаких проблем.
— И он тоже с вами на «вы»?
- Да. Я тоже был в такой ситуации: когда я играл с Андреем Кобелевым, то был с ним на «ты», но когда он стал главным тренером «Динамо», то я обращался к нему уже на «вы». Субординация.
— Кержаков, Быстров, Аршавин — легенды «Зенита». Сейчас вы — молодой тренер, Андрей выбрал путь менеджера, Быстров просто везде. Но с Владимиром вы успели поработать в юношеской сборной. Почему не пригласили его в штаб «Нижнего Новгорода»?
- Я приглашал Володю в «Томь», но он выбрал другое направление для себя. И в нем себя прекрасно реализовывает. Я думаю, он нашел себя.
— Вы с удовольствием смотрите его яркие эфиры?
- У меня мало свободного времени. Но иногда сам Володя пришлет какие-то отрывки трансляции либо кто-то из наших общих знакомых. Я с удовольствием смотрю.
Блиц
— Что сложнее: быть тренером или профессиональным футболистом?
- Тренером, конечно.
— А что кайфовее?
- Во всем свой кайф. В профессии тренера мне нравится, что лавры достаются футболистам, но ты получаешь огромное удовлетворение от проделанной работы. И это очень круто.
— Хоккей с Быстровым и Аршавиным или тренировка с командой?
- Смотря когда. Если в свободное время, то хоккей!
— Если вернуть время назад, то что бы вы поменяли?
- Абсолютно ничего. Живу только настоящим, немного строя планы на будущее.
— Данный отрезок жизни самый счастливый?
- Я хочу верить, что такие периоды еще впереди. И надеюсь, это все будет длиться много-много лет. На данный момент я счастливый человек.
— О чем сейчас мечтает Александр Кержаков?
- Чтобы был мир во всем мире.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0