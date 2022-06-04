Александр Кержаков: «Не могу представить, что работаю в «Спартаке»

Интервью с легендой.

«Нижний Новгород»

— Геннадий Орлов заявил в интервью «СЭ»: «Хочу, чтобы Кержаков в будущем сменил Семака в «Зените». Интересный сюжет получится. Согласны?

- Конечно, мне приятно это слышать. Спасибо за оценку. Я понимаю, что это лишь авансы. Мне еще много над чем нужно работать.

— Многие удивлены, что вы не продлили контракт с «Нижним Новгородом». Хотя команда осталась в РПЛ и финишировала вслед за «Спартаком». Что пошло не так?

- Все находится в стадии обсуждения. Да, мне приятны слова поддержки от многих, но ситуация не настолько критична, как ее преподносят.

— А конкретнее? А то уже на ваше место отправляют Михаила Галактионова.

- Все зависит от руководства клуба и области. С менеджментом «Нижнего Новгорода» мы уже обсудили условия контракта. Все всех устроило. В скором времени должна состояться встреча генерального директора с руководством области. На ней, как я понимаю, будет решаться вопрос и о главном тренере на следующий сезон.

— Скажите честно: если бы год назад вам сказали, что вы займете 11-е место в РПЛ с командой-дебютантом, но вопрос с контрактом не будет решен, вы бы удивились?

- Честно, я даже об этом не задумывался. Наверное, я бы больше удивился, если бы мне сказали, что мы займем место вслед за «Спартаком» и обойдем «Рубин». Вот это бы меня удивило больше.

— А что ответите тем людям, которые заявляли, что вы попросили больше денег и из-за этого завис вопрос с контрактом?

- Как я сказал ранее, обо всех условиях мы договорились. Дело не в деньгах, это точно.

— Если контракт все-таки не продлят, то вы готовы вернуться в ФНЛ?

— Сейчас я в стадии переговоров о продлении контракта с клубом, в котором мне все нравится и где я хотел бы продолжить тренерскую карьеру. Поэтому пока не рассматриваю никакие варианты.

— Ваша семья была с вами в Нижнем?

- Да. Мы все вместе были в Нижнем, а Игорь, мой сын, окончил там второй класс и перевелся в третий.

— И как вам город? Все нравится?

- Нижегородская область не чужая для меня земля. Мой отец из Дзержинска, это в двадцати минутах от Нижнего. А что касается города, то он очень красивый. Нам очень комфортно.

Александр Кержаков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Тренерство

— Давайте чуть раскроем специфику работы тренера Кержакова. Для вас, например, нормально устроить тим-билдинг, где футболистам можно будет выпить?

- Нет. Единственное, что было при мне: футболисты выпили легкие алкогольные напитки, после того как мы выполнили поставленную задачу.

— А в остальных случаях?

- Нет, такого я не могу представить. На мой взгляд, алкоголь сильно влияет на организм спортсмена, на его восстановление и функциональное состояние. Есть промежутки между сезонами, и в это время спортсмен может себе позволить немножко расслабиться, но только в первую неделю отпуска!

— Что тренер Кержаков никогда не простит футболистам?

- Никогда — это не совсем уместное слово. Я не приемлю нарушение игроком командной дисциплины на футбольном поле и вне его. Мне это сложно простить.

— Давайте представим ситуацию: игрок пришел после гулянки на тренировку.

- То мы с ним расстаемся и он сразу едет домой.

— Отчисление или крупный штраф?

- В моей практике был один такой случай. Футболист сразу же поехал домой. Я его попросил зайти к руководству и рассчитаться. Для меня дисциплина — это залог успеха.

— А драки, конфликты случались в бытность тренером? Приходилось разнимать футболистов?

- Нет, такого не было. И в этом заслуга не только тренерского штаба, но и самих футболистов. Мне повезло, что у нас образовалась настоящая команда. И я всегда верил, что мы добьемся поставленной задачи.

— С дисциплиной разобрались. Идем дальше. Судейство в РПЛ. Беспредел или не все так плохо?

- У меня есть принцип: судьи не обсуждают мою работу, а я не обсуждаю их.

— А как вам предложение Спартака Гогниева о введении флеш-интервью с судьями?

- Наверное, мне было бы интереснее слышать переговоры судьи с ВАР. Вот это было бы интереснее: почему в том или ином моменте принимается определенное решение, как это практикуется в австралийской лиге.

— А есть ли у вас табу? Например, команда, которую вы никогда не возглавите? Представим, что вас позвали работать в московский «Спартак».

- Я даже не могу такое представить.

— То есть такого точно не будет?

- Еще раз: я никак не могу представить, что я работаю в московском «Спартаке».

Руй Витория и Александр Кержаков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Быстров и Аршавин

— У вас небольшая разница в возрасте с игроками «Нижнего Новгорода». Все обращаются на «вы»?

- Да, конечно. Игроки прекрасно понимают субординацию. И я не слышал, чтобы кто-то обращался ко мне на «ты». Например, с Лешей Козловым мы вместе играли в сборной, но он такой же футболист для меня, как и другие ребята. Нет никаких проблем.

— И он тоже с вами на «вы»?

- Да. Я тоже был в такой ситуации: когда я играл с Андреем Кобелевым, то был с ним на «ты», но когда он стал главным тренером «Динамо», то я обращался к нему уже на «вы». Субординация.

— Кержаков, Быстров, Аршавин — легенды «Зенита». Сейчас вы — молодой тренер, Андрей выбрал путь менеджера, Быстров просто везде. Но с Владимиром вы успели поработать в юношеской сборной. Почему не пригласили его в штаб «Нижнего Новгорода»?

- Я приглашал Володю в «Томь», но он выбрал другое направление для себя. И в нем себя прекрасно реализовывает. Я думаю, он нашел себя.

— Вы с удовольствием смотрите его яркие эфиры?

- У меня мало свободного времени. Но иногда сам Володя пришлет какие-то отрывки трансляции либо кто-то из наших общих знакомых. Я с удовольствием смотрю.

Блиц

— Что сложнее: быть тренером или профессиональным футболистом?

- Тренером, конечно.

— А что кайфовее?

- Во всем свой кайф. В профессии тренера мне нравится, что лавры достаются футболистам, но ты получаешь огромное удовлетворение от проделанной работы. И это очень круто.

— Хоккей с Быстровым и Аршавиным или тренировка с командой?

- Смотря когда. Если в свободное время, то хоккей!

— Если вернуть время назад, то что бы вы поменяли?

- Абсолютно ничего. Живу только настоящим, немного строя планы на будущее.

— Данный отрезок жизни самый счастливый?

- Я хочу верить, что такие периоды еще впереди. И надеюсь, это все будет длиться много-много лет. На данный момент я счастливый человек.

— О чем сейчас мечтает Александр Кержаков?

- Чтобы был мир во всем мире.