«Дебют мечты». Испанцы в восторге от первого матча Понсе за «Эльче»
Эсекиэль Понсе, права на которого принадлежат «Спартаку», успешно дебютировал в чемпионате Испании. В первой же игре за «Эльче» аргентинец помог своей новой команде сравнять счет, после чего забил победный мяч в ворота «Райо Вальекано».
«СЭ» разобрал дебют Понсе и изучил, что думают о нем в Испании.
Ход матча, статистические данные
Аргентинец вышел на поле впервые с конца сентября. Тогда форвард получил травму в матче Лиги Европы против «Наполи». В начале октября Понсе сделали операцию на пострадавшем мениске. Танк (именно такое прозвище у игрока) спокойно готовился к возобновлению сезона в РПЛ, но руководство «Спартака» неожиданно решило отправить его в аренду.
В «Эльче» Понсе встретила аргентинская «банда»: Гвидо Каррильо, Лукас Бойе, Пабло Пьятти, Иван Марконе и Хавьер Пасторе. Поэтому проблем с адаптацией у Эсекиэля просто не могло быть. Тем более что с Бойе они пересекались в греческом АЕК. О Понсе лестно отзывался главный тренер «Эльче» Франсиско Родригес. «Эсекиэль набирает форму, — сказал он в начале февраля. — Думаю, скоро он будет готов».
Матч с «Райо Вальекано» Понсе начинал на скамейке запасных. Лишь на 67-й минуте аргентинец появился на поле, заменив Фиделя. К тому моменту «Эльче» уступал в счете (0:1). Но уже спустя 9 минут Эсекиэль помог своей команде сравнять счет: он принял мяч на линии штрафной и развернул атаку на правый фланг, откуда и пришел гол.
А уже на 84-й минуте Понсе забил сам: здорово открылся из глубины, поддержав быструю атаку, обыграл вратаря и покатил мяч в пустые ворота! Невероятный дебют для Понсе в новом клубе.
От портала WhoScored аргентинец получил рейтинг 7,2 — больше среди игроков «Эльче» только у Пере Мильи (8,2) и Каррильо (7,8). Понсе провел на поле менее получаса, но успел за это время вступить в девять единоборств, дважды подобрать мяч у чужой штрафной, нанести два удара и совершить две успешные обводки.
Обзор испанских СМИ
«Я рад за команду, эти три очка очень ценны для нас, — сказал после матча Эсекиэль. — Для меня же эти четыре месяца вне футбола были очень долгими. Счастлив, что смог забить и помочь команде».
Издание AS охарактеризовало первый матч Понсе за «Эльче» как «дебют мечты». Обозреватель Монсеррат Эрнандес отметил, что у аргентинца будет много конкурентов за место в основе. Но сам Понсе, похоже, не особо переживает по этому поводу. «У нас в коллективе здоровая конкуренция, которая дает результат, — заявил он. — Мои партнеры по атаке доказывают, что являются высококлассными игроками. Каждый из нас пытается принести максимум пользы для клуба».
«Пришел, увидел, победил» — с таким заголовком вышла статья в Marca. Испанский журналист Адриан Диас отметил превосходный дриблинг в моменте с забитым мячом и безупречную реализацию аргентинца.
Мнения об игре Понсе в соцсетях
С забитым мячом Эсекиэля поздравил официальный аккаунт «Спартака» в Twitter. «Продолжай в том же духе, Танк», — говорится в сообщении.
«Понсе — мужик! Избранный», — написал _mariomrt14.
«У Понсе есть инстинкт убийцы», — считает manugm07.
«Эльче» имеет право выкупить Понсе — и после такого успешного дебюта это вполне возможно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|24
|16
|6
|2
|48-20
|54
|
2
|Севилья
|24
|14
|8
|2
|36-16
|50
|
3
|Бетис
|24
|13
|4
|7
|45-29
|43
|
4
|Вильярреал
|25
|10
|9
|6
|42-24
|39
|
5
|Барселона
|23
|10
|9
|4
|38-27
|39
|
6
|Атлетико
|24
|11
|6
|7
|42-34
|39
|
7
|Р. Сосьедад
|23
|10
|8
|5
|24-21
|38
|
8
|Атлетик
|24
|8
|10
|6
|25-21
|34
|
9
|Осасуна
|24
|8
|8
|8
|25-27
|32
|
10
|Сельта
|24
|8
|7
|9
|28-25
|31
|
11
|Р. Вальекано
|24
|9
|4
|11
|28-29
|31
|
12
|Валенсия
|24
|7
|9
|8
|36-38
|30
|
13
|Эльче
|25
|7
|8
|10
|28-34
|29
|
14
|Эспаньол
|24
|7
|7
|10
|29-34
|28
|
15
|Мальорка
|23
|6
|8
|9
|22-36
|26
|
16
|Хетафе
|24
|6
|7
|11
|23-27
|25
|
17
|Гранада
|25
|5
|9
|11
|27-40
|24
|
18
|Алавес
|24
|5
|5
|14
|19-39
|20
|
19
|Кадис
|24
|3
|10
|11
|20-38
|19
|
20
|Леванте
|24
|2
|8
|14
|24-50
|14
|18.02
|23:00
|
Эльче – Р. Вальекано
|2 : 1
|19.02
|16:00
|
Гранада – Вильярреал
|1 : 4
|19.02
|18:15
|
Осасуна – Атлетико
|- : -
|19.02
|20:30
|
Кадис – Хетафе
|- : -
|19.02
|23:00
|
Реал – Алавес
|- : -
|20.02
|16:00
|
Эспаньол – Севилья
|- : -
|20.02
|18:15
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|20.02
|20:30
|
Бетис – Мальорка
|- : -
|20.02
|23:00
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|- : -
|21.02
|23:00
|
Сельта – Леванте
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|18
|1
|5
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|22
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|21
|1
|7