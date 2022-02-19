«Дебют мечты». Испанцы в восторге от первого матча Понсе за «Эльче»

Вернется ли он теперь в «Спартак»?

Эсекиэль Понсе, права на которого принадлежат «Спартаку», успешно дебютировал в чемпионате Испании. В первой же игре за «Эльче» аргентинец помог своей новой команде сравнять счет, после чего забил победный мяч в ворота «Райо Вальекано».

«СЭ» разобрал дебют Понсе и изучил, что думают о нем в Испании.

Ход матча, статистические данные

Аргентинец вышел на поле впервые с конца сентября. Тогда форвард получил травму в матче Лиги Европы против «Наполи». В начале октября Понсе сделали операцию на пострадавшем мениске. Танк (именно такое прозвище у игрока) спокойно готовился к возобновлению сезона в РПЛ, но руководство «Спартака» неожиданно решило отправить его в аренду.

В «Эльче» Понсе встретила аргентинская «банда»: Гвидо Каррильо, Лукас Бойе, Пабло Пьятти, Иван Марконе и Хавьер Пасторе. Поэтому проблем с адаптацией у Эсекиэля просто не могло быть. Тем более что с Бойе они пересекались в греческом АЕК. О Понсе лестно отзывался главный тренер «Эльче» Франсиско Родригес. «Эсекиэль набирает форму, — сказал он в начале февраля. — Думаю, скоро он будет готов».

Матч с «Райо Вальекано» Понсе начинал на скамейке запасных. Лишь на 67-й минуте аргентинец появился на поле, заменив Фиделя. К тому моменту «Эльче» уступал в счете (0:1). Но уже спустя 9 минут Эсекиэль помог своей команде сравнять счет: он принял мяч на линии штрафной и развернул атаку на правый фланг, откуда и пришел гол.

А уже на 84-й минуте Понсе забил сам: здорово открылся из глубины, поддержав быструю атаку, обыграл вратаря и покатил мяч в пустые ворота! Невероятный дебют для Понсе в новом клубе.

От портала WhoScored аргентинец получил рейтинг 7,2 — больше среди игроков «Эльче» только у Пере Мильи (8,2) и Каррильо (7,8). Понсе провел на поле менее получаса, но успел за это время вступить в девять единоборств, дважды подобрать мяч у чужой штрафной, нанести два удара и совершить две успешные обводки.

Обзор испанских СМИ

«Я рад за команду, эти три очка очень ценны для нас, — сказал после матча Эсекиэль. — Для меня же эти четыре месяца вне футбола были очень долгими. Счастлив, что смог забить и помочь команде».

Издание AS охарактеризовало первый матч Понсе за «Эльче» как «дебют мечты». Обозреватель Монсеррат Эрнандес отметил, что у аргентинца будет много конкурентов за место в основе. Но сам Понсе, похоже, не особо переживает по этому поводу. «У нас в коллективе здоровая конкуренция, которая дает результат, — заявил он. — Мои партнеры по атаке доказывают, что являются высококлассными игроками. Каждый из нас пытается принести максимум пользы для клуба».

Обзор испанских СМИ.

«Пришел, увидел, победил» — с таким заголовком вышла статья в Marca. Испанский журналист Адриан Диас отметил превосходный дриблинг в моменте с забитым мячом и безупречную реализацию аргентинца.

Обзор испанских СМИ.

Мнения об игре Понсе в соцсетях

С забитым мячом Эсекиэля поздравил официальный аккаунт «Спартака» в Twitter. «Продолжай в том же духе, Танк», — говорится в сообщении.

Ezequiel Ponce scored the winner for Elche on his debut yesterday ?



Keep it up, Tank ? pic.twitter.com/U5ZH8xKvfY — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) February 19, 2022

«Понсе — мужик! Избранный», — написал _mariomrt14.

Ezequiel Ponce es el hombre. The Chosen One. — M A R I O ? (@_mariomrt14) February 18, 2022

«У Понсе есть инстинкт убийцы», — считает manugm07.

Ezequiel Ponce, instinto de killer. — Manu Garc?a (@manugm07) February 18, 2022

«Эльче» имеет право выкупить Понсе — и после такого успешного дебюта это вполне возможно.