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«Дебют мечты». Испанцы в восторге от первого матча Понсе за «Эльче»

Эсекиэль Понсе забил гол в дебютном матче за «Эльче»
Николай Егорычев
Корреспондент
«Эльче» — «Райо Вальекано» — 2:1. Эсекиэль Понсе.
Фото Getty Images
Обзор испанских СМИ.
Обзор испанских СМИ.
1/3
Вернется ли он теперь в «Спартак»?
Испания. Лига 1. 25-й тур
18 февр, 23:00. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
2:1
Райо Вальекано
Голы
Гарсия, 52 (0:1), Каррильо, 76 (1:1), Понсе, 84 (2:1)
Эльче
Бадиа Роко Бигас (Диего Гонсалес, 90+4) Барраган (Хосан, 67) Мохика Гути (Марконе, 62) Маскарель (Перес, 62) Каррильо Пере Милья Тете Моренте Фидель (Понсе, 67)
Райо Вальекано
Зидан Катена Бальиу Савелич (Сисс, 80) Гарсия Валентин (Бебе, 86) Комесанья (Марио Суарес, 80) Палазон (Фалькао, 85) Трехо Гвардьола (Силла, 70) Альваро Гарсия
Предупреждения
Гути 32’, Марконе 90+6’  -  Комесанья 7’, Катена 68’, Силла 72’, Бальиу 75’
Судьи
Руис (Испания)

Эсекиэль Понсе, права на которого принадлежат «Спартаку», успешно дебютировал в чемпионате Испании. В первой же игре за «Эльче» аргентинец помог своей новой команде сравнять счет, после чего забил победный мяч в ворота «Райо Вальекано».

«СЭ» разобрал дебют Понсе и изучил, что думают о нем в Испании.

Эсекиэль Понсе. Понсе покидает «Спартак». Аргентинец стал жертвой схемы Ваноли

Ход матча, статистические данные

Аргентинец вышел на поле впервые с конца сентября. Тогда форвард получил травму в матче Лиги Европы против «Наполи». В начале октября Понсе сделали операцию на пострадавшем мениске. Танк (именно такое прозвище у игрока) спокойно готовился к возобновлению сезона в РПЛ, но руководство «Спартака» неожиданно решило отправить его в аренду.

В «Эльче» Понсе встретила аргентинская «банда»: Гвидо Каррильо, Лукас Бойе, Пабло Пьятти, Иван Марконе и Хавьер Пасторе. Поэтому проблем с адаптацией у Эсекиэля просто не могло быть. Тем более что с Бойе они пересекались в греческом АЕК. О Понсе лестно отзывался главный тренер «Эльче» Франсиско Родригес. «Эсекиэль набирает форму, — сказал он в начале февраля. — Думаю, скоро он будет готов».

Матч с «Райо Вальекано» Понсе начинал на скамейке запасных. Лишь на 67-й минуте аргентинец появился на поле, заменив Фиделя. К тому моменту «Эльче» уступал в счете (0:1). Но уже спустя 9 минут Эсекиэль помог своей команде сравнять счет: он принял мяч на линии штрафной и развернул атаку на правый фланг, откуда и пришел гол.

А уже на 84-й минуте Понсе забил сам: здорово открылся из глубины, поддержав быструю атаку, обыграл вратаря и покатил мяч в пустые ворота! Невероятный дебют для Понсе в новом клубе.

От портала WhoScored аргентинец получил рейтинг 7,2 — больше среди игроков «Эльче» только у Пере Мильи (8,2) и Каррильо (7,8). Понсе провел на поле менее получаса, но успел за это время вступить в девять единоборств, дважды подобрать мяч у чужой штрафной, нанести два удара и совершить две успешные обводки.

Обзор испанских СМИ

«Я рад за команду, эти три очка очень ценны для нас, — сказал после матча Эсекиэль. — Для меня же эти четыре месяца вне футбола были очень долгими. Счастлив, что смог забить и помочь команде».

Издание AS охарактеризовало первый матч Понсе за «Эльче» как «дебют мечты». Обозреватель Монсеррат Эрнандес отметил, что у аргентинца будет много конкурентов за место в основе. Но сам Понсе, похоже, не особо переживает по этому поводу. «У нас в коллективе здоровая конкуренция, которая дает результат, — заявил он. — Мои партнеры по атаке доказывают, что являются высококлассными игроками. Каждый из нас пытается принести максимум пользы для клуба».

Обзор испанских СМИ.
Обзор испанских СМИ.

«Пришел, увидел, победил» — с таким заголовком вышла статья в Marca. Испанский журналист Адриан Диас отметил превосходный дриблинг в моменте с забитым мячом и безупречную реализацию аргентинца.

Обзор испанских СМИ.
Обзор испанских СМИ.

Мнения об игре Понсе в соцсетях

С забитым мячом Эсекиэля поздравил официальный аккаунт «Спартака» в Twitter. «Продолжай в том же духе, Танк», — говорится в сообщении.

«Понсе — мужик! Избранный», — написал _mariomrt14.

«У Понсе есть инстинкт убийцы», — считает manugm07.

«Эльче» имеет право выкупить Понсе — и после такого успешного дебюта это вполне возможно.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Тоттенхэм

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
Эсекиэль Понсе
Футбол
ФК Райо Вальекано
ФК Спартак (Москва)
ФК Эльче
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1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
5
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
6
 Атлетико 24 11 6 7 42-34 39
7
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 24 8 8 8 25-27 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
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 Эспаньол 24 7 7 10 29-34 28
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18.02 23:00
Эльче – Р. Вальекано
 2 : 1
19.02 16:00
Гранада – Вильярреал
 1 : 4
19.02 18:15
Осасуна – Атлетико
 - : -
19.02 20:30
Кадис – Хетафе
 - : -
19.02 23:00
Реал – Алавес
 - : -
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Эспаньол – Севилья
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Бетис – Мальорка
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