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Зимние трансферы помогли Хави преобразить «Барселону». Матчи каталонцев снова хочется смотреть

«Барселона» разгромила «Атлетик» в Ла Лиге
Андрей Кузичев
Корреспондент
Пьер-Эмерик Обамеянг.
Фото AFP
Рассказываем о влиянии новых игроков на игру сине-гранатовых.

Сложнейший пазл

«Барселона» сейчас прекрасна. Что ни матч — истинное наслаждение, а несчастные соперники в лице «Валенсии», «Наполи» и «Атлетика» за неделю получили от сине-гранатовых по четыре мяча. Эффект Хави в чистом виде, хотя начиналась работа каталонской легенды со скрипом, а в завершавшем групповой раунд Лиги чемпионов матче против «Баварии» (0:3) команда выглядела столь беспомощно, что поверить в ее скорое преображение было невозможно.

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Это, впрочем, было то самое дно, от которого удалось оттолкнуться. Хави тогда устроил футболистам жесткую выволочку, сделав акцент на непонимании всеми, что такое играть за «Барсу». А еще у тренера состоялся разговор с Жоаном Лапортой, и президент заверил: несмотря на сложную финансовую ситуацию и сложности с соответствием потолку зарплат, Хави в январе обязательно получит усиление.

Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)

Дальше в дело вступили клубный менеджмент и финансисты, которые удивительным образом все же собрали сложнейший пазл. Например, с уходившим в аренду в «Астон Виллу» Филиппе Коутинью согласовали сокращение зарплаты. А с Самюэлем Юмтити, которого так и не удалось никуда пристроить, неожиданно продлили контракт, что позволило растянуть выплаты французскому защитнику на более длительный срок.

В итоге клуб получил отличное усиление, причем Дани Алвес и Пьер-Эмерик Обамеянг пришли в качестве свободных агентов. Оклад бразильца в сравнении с его уровнем символический. Африканец, получавший астрономические деньги в «Арсенале», до конца этого сезона играет за 20 тысяч евро в месяц. Вопрос с Адама Траоре лишился благодаря аренде с правом последующего выкупа, а сделка с «Манчестер Сити» по Феррану Торресу составлена таким образом, что первый из четырех траншей на общую сумму 55 миллионов евро отправится в Англию только в июле.

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То есть «Барса» растянула выплаты так, что они будут учитываться в разные отчетные периоды. Соответственно, и оклады Алвеса с Обамеянгом вырастут, когда начнется новый финансовый год. В общем, клуб сделал даже больше, чем мог. Остальное было уже работой Хави, с которой тренер справляется блестяще. И лучшая характеристика качества — статистические показатели новичков с учетом всех турниров.

У Обамеянга в шести матчах пять забитых мячей. Торрес за девять игр заработал два гола и три передачи. Траоре за шесть игр четыре раза ассистировал партнерам, а Дани Алвес, которого ради экономии сил ветерана не включили в заявку на Лигу Европы, 1+3 при шести выходах на поле.

Стиль, атмосфера, конкуренция

Кто совершенно не удивил, так это Торрес. Ему бы реализацию моментов улучшить, и результативность вышла бы на другой уровень. А так это топ-игрок на годы вперед, являющийся основным в национальной сборной и круто прокачавший свои навыки у Хосепа Гвардиолы. Речь в том числе и об универсализме, так как Торрес успел сыграть и на профильной позиции правого форварда, и слева и даже исполнил роль «ложной девятки».

Далее же начинаются откровения, потому что по поводу трех других кандидатур имелись определенные сомнения. В случае с Дани Алвесом, который в мае отметить 39-й день рождения, это, бесспорно, возраст. Да и в «Сан-Паулу» его игра в какой-то момент стала вызывать вопросы. Хотя там дело скорее было в проблемах выплаты зарплаты и переводе на непрофильную позицию опорного полузащитника. Однако Хави, сделав в числе прочего ставку на невероятную харизму бразильца, вернул Алвеса на правый фланг обороны. А там ветеран настолько хорош, что снова незаменим в национальной сборной.

В случае с Траоре, который в Англии превратился в самого мускулистого игрока мирового футбола, некоторые высказывали опасения относительно игрового интеллекта вингера, который не всегда принимает верные решения в ключевых стадиях атаки. Однако тренерскому штабу удалось идеально встроить вернувшегося в родной клуб воспитанника в общую систему и по максимуму использовать его основные козыри — невероятную скорость и потрясающий дриблинг. И, конечно, физические данные, так как ла лига гораздо мягче АПЛ, и сметающий все на своем пути Траоре — одна из фишек обновленной «Барсы».

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Наконец, Обамеянг, про которого в свое время еще работавший в Катаре Хави заметил, что габонец не тот игрок, который подойдет «Барсе». Впрочем, речь шла именно о стиле, и тренер сказал то же самое про Садио Мане, отметив, как соответствовали фирменному стилю Неймар, Луис Суарес и Самюэль Это'О. Однако меняются времена, взгляды и концепции, и сейчас Хави играет на сильных качествах своих футболистов. Лучший пример — Люк де Йонг, который именно с новым тренером при ограниченном игровом времени резко повысил результативность. Сейчас из голландца выжимает максимум, чего не удавалось Роналду Куману, который говорил о важности игрока, умеющего замыкать фланговые подачи.

Но вернемся к Обамеянгу. Изначально против него играли возраст (32 года) и проблемы с дисциплиной. Из-за них форварда отстранили от работы с основным составом «Арсенала», а потом еще и выгнали из сборной перед старом Кубка Африки. Однако переход в «Барсу» стал отличной мотивацией, и пока габонец держит себя в руках. Либо к этому добавились ежовые рукавицы Хави, который придает важнейшее значение режиму, правильному питанию и даже имиджу футболистов за пределами поля.

А еще создается впечатление, что тренер поменял не только игру команды, но и атмосферу внутри коллектива, где резко вырос уровень конкуренции. По сути, неприкасаемых в «Барсе» нет, и ротация затрагивает большинство игроков. Тренер порой выбирает между своими мегаталантами — Гави и Педри, внося изменения на многих позициях. И, сколько бы игрок ни получал времени, он старается выжать из него максимум. Как Усман Дембеле, который в воскресенье получил чуть более получаса в игре с «Атлетиком», и этого хватило на гол и две результативные передачи. Очевидно, что сине-гранатовые снова становятся грозной силой и зимний рекрутский набор — один из ключевых факторов в преображении команды.

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Основные источники исследования

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2.28

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2
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3
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
4
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5
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 Р. Сосьедад 25 11 8 6 25-25 41
8
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13
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 Мальорка 25 6 8 11 23-39 26
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26.02 23:00
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